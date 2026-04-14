Лагард отсече! Даде категоричен отговор за бъдещето си

Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че няма намерение да се оттегля предсрочно, докато световната икономика преминава през тежък период, и подчерта: „Този капитан няма да напусне кораба“.

По-рано през годината в медиите се появиха информации, че Лагард може да се оттегли преди края на мандата си през октомври 2027 г., твърдения, които тя вече се беше опитала да омаловажи.

Сега обаче, на фона на силния енергиен шок за еврозоната заради войната с Иран, тя даде още по-категоричен отговор в интервю в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

„Когато на хоризонта се задават големи облаци, капитанът не напуска кораба“, каза тя пред Bloomberg TV. „И този капитан няма да напусне кораба.“

„Когато виждате сериозни сътресения, ограничаване на енергийните доставки, заплахи за растежа и рискове от ускоряване на инфлацията, това са сериозни въпроси, на които трябва да обръщаме внимание“, добави тя.

„Файненшъл таймс“ по-рано писа, че евентуално ранно напускане на Лагард би дало възможност на френския и германския лидер да определят нейния наследник преди изборите във Франция, припомня БГНЕС.

Според социологическите проучвания крайнодясното, евроскептично „Национално обединение“ има шанс да спечели властта.

Избухването на войната на САЩ и Израел срещу Иран доведе до рязко поскъпване на петрола и газа, което натежава сериозно на еврозоната, зависима от внос на енергия. Заради това икономисти вече понижиха прогнозите си за растежа в региона.

Анализатори засилиха очакванията си, че ЕЦБ може да повиши лихвите още този месец, за да овладее инфлацията, но Лагард избегна конкретен отговор какво решение може да вземе централната банка.

Тя приветства и победата на проевропейския политик Петер Мадяр на изборите в Унгария през уикенда, след като той победи националистическия лидер Виктор Орбан, както и сигналите, че е склонен да подкрепи приемането на еврото от страната.

„Радвам се, че гледа на това много положително“, каза Лагард, като отбеляза, че процесът по присъединяване към единната валута може да отнеме време.

