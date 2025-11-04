Изненада! Къде се появиха Кристалина и Лагард

Освен работните срещи, Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха знаков обект у нас.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посети Боянската църква. Това стана ясно от видео, което тя сподели в социалните мрежи.

Георгиева бе придружена от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е у нас за конференцията на Българската народна банка "На прага на еврозоната".

Лагард се срещна с директора на БНБ Димитър Радев.



"Здравейте от Боянската църква, която е в родния ми град София. Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, които са съхранени в този исторически обект", казва Георгиева във видеoто.

