Свят

Изненада! Къде се появиха Кристалина и Лагард

Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, каза още тя

Изненада! Къде се появиха Кристалина и Лагард
04 ное 25 | 8:48
2387
Фатме Мустафова

Освен работните срещи, Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха знаков обект у нас.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посети Боянската църква. Това стана ясно от видео, което тя сподели в социалните мрежи.

Георгиева бе придружена от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е у нас за конференцията на Българската народна банка "На прага на еврозоната".

Лагард се срещна с директора на БНБ Димитър Радев. 

"Здравейте от Боянската църква, която е в родния ми град София. Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, които са съхранени в този исторически обект", казва Георгиева във видеoто.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова
Още от Свят
Коментирай