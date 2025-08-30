Шефката на ЕЦБ с нов акцент за евромонетите ни

Председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация,

посветена на дизайна на българските евромонети.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", отбелязва Лагард.

Тя допълва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение,

предварителният преглед дава възможност да се види красивата национална страна,

избрана от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", подчерта председателят на ЕЦБ.

Публикацията е трета поред

– на 13 август Лагард представи българската евромонета от 1 евро, върху която е изобразен Св. Иван Рилски, а на 22 август тя показа дизайна на монетата от 2 евро, чиято национална страна е със Св. Паисий Хилендарски.

