Размириците преобърнаха Франция. Льо Пен увеличава преднината си

Марин Льо Пен увеличава преднината си в президентската надпревара във Франция след вълната от насилие и размирици, обхванала страната през последните дни. Ново проучване на ИФОП-Фидюсиал, публикувано от френския вестник „Фигаро“, телевизия Ел Се И и „Сюд Радио“, й отрежда между 34 и 38% подкрепа на първия тур на изборите догодина. Данните очертават възможен балотаж между лидерката на крайната десница и представителя на радикалната левица Жан-Люк Меланшон. Най-тежкият удар според анкетата понасят политиците от центристкия лагер на президента Еманюел Макрон, които изостават сериозно от двамата претенденти.

Льо Пен увеличава преднината си след безредиците

Изследването е проведено между 17 и 19 октомври, непосредствено след избухването на масовите безредици във Франция. В един от основните разглеждани сценарии Марин Льо Пен събира 36% от намеренията за гласуване, което представлява увеличение с 2 процентни пункта спрямо допитването от средата на октомври и с 4 пункта спрямо края на септември.

При друга конфигурация, в която Габриел Атал е единственият кандидат на центристкия блок, подкрепата за Льо Пен достига 38%. Според „Фигаро“ засилването на позициите й съвпада с общественото безпокойство след насилието и обещанието на политичката за една „мирна Франция“. Самото проучване обаче не доказва, че размириците са единствената причина за увеличената подкрепа.

Разгромни резултати при евентуален балотаж

Още по-голяма преднина за Льо Пен показват данните за втория тур на президентските избори. При хипотетичен сблъсък с Жан-Люк Меланшон социолозите измерват 68% подкрепа за нея срещу едва 32% за кандидата на „Непокорна Франция“.

Льо Пен има предимство и във всички останали изследвани двубои. Срещу бившия премиер Едуар Филип тя получава 56%, срещу Габриел Атал - 58%, а срещу представителя на умерената левица Рафаел Глюксман - 57%. Ако на балотажа се изправи срещу бившия президент Франсоа Оланд, резултатът според анкетата би бил 59 на 41 процента в нейна полза.

Тежък удар за политическите наследници на Макрон

Особено неблагоприятни са резултатите за двама от бившите премиери на настоящия президент. Едуар Филип, който доскоро се разглеждаше като един от най-сериозните претенденти за Елисейския дворец, получава едва 12% подкрепа при едновременно участие на Габриел Атал.

Дори ако остане единствен представител на центристкия лагер, Филип достига максимум 15%. Това е спад с 3 процентни пункта само за седмица и с 6 пункта спрямо началото на есента. Габриел Атал също губи позиции, като събира 13% при самостоятелна кандидатура на центъра, но само 5%, ако се конкурира и с Филип.

Меланшон измества центъра от битката за властта

На противоположния политически полюс Жан-Люк Меланшон запазва достатъчно висока подкрепа, за да се класира за втория тур при разгледаните сценарии. Неговият резултат варира между 15 и 20%, като достига горната граница при определена конфигурация на левите кандидатури.

Рафаел Глюксман събира между 12 и 16% и остава сред основните съперници за третото място. Раздробяването на центристкия и умерения ляв вот допълнително усложнява възможностите им да излъчат кандидат за решаващия сблъсък.

Президентските избори се превръщат в изпитание за Франция

Следващите президентски избори са насрочени за пролетта на 2027 г., когато Еманюел Макрон няма право да се кандидатира за трети пореден мандат. На предишните два вота през 2017 и 2022 г. той победи именно Марин Льо Пен на балотаж.

Новото изследване е проведено сред 1928 регистрирани избиратели, подбрани от представителна извадка от 2081 пълнолетни французи. Посочената статистическа грешка е между 1 и 2,2 процентни пункта според измервания дял. Резултатите отразяват моментните нагласи на избирателите, а не окончателния изход от изборите, до които остават около шест месеца.