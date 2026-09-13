Учител в Перм чете лекция по време на кошмара
Това е разкрито от аудиозапис
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Това е разкрито от аудиозапис
Гореща вода от отоплителната система заля хостел в руския град Перм
Екатерининбург. Свиреп екшън засенчи завръщането на Захари Сираков и Георги Пеев в титулярния състав на "Амкар". Главни виновници за това бяха ултраси...
Човек на Путин решава за Пеев и Сираков