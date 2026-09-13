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72 арестувани на мач на "Амкар"

72 арестувани на мач на "Амкар"

Екатерининбург. Свиреп екшън засенчи завръщането на Захари Сираков и Георги Пеев в титулярния състав на "Амкар". Главни виновници за това бяха ултраси...

17 август | 19:10
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