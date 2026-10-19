Брюксел уреди грандиозна инвестиция в наш град

Грандиозна инвестиция в българската индустрия получи зелена светлина и специален статут с особена важност директно от Брюксел. Разширяването на металургичния комбинат край Пирдоп влиза в кратък списък с ключови европейски инициативи, което ще осигури ускорено издаване на разрешителни, светкавични екооценки и директен достъп до мащабно финансиране.

Европейската комисия избра българското съоръжение сред стотици кандидати от целия континент, информира "Сега". Благодарение на осигурената "бърза писта", медодобивният гигант у нас ще увеличи капацитета си за мед с цели 50 процента, превръщайки страната ни в основен стълб за суровинната независимост на Европа.

Стратегическото одобрение е част от глобален план на стойност 21,1 милиарда евро, предназначен да намали зависимостта на европейските държави от чуждестранни доставки. Инвестиционният план на компанията у нас вече надхвърля 400 милиона евро, като само за разширяването на рафинерията за катодна мед са предвидени 120 милиона евро.

Европейската инвестиционна банка вече подкрепя мащабното разширение с целеви заем в размер на 200 милиона евро. Заводът осигурява между 7 и 9 процента от целия износ на България и се нарежда сред най-големите данъкоплатци в националната икономика.

След приключване на строителните дейности и въвеждането на новите мощности, производството на чиста катодна мед у нас ще достигне внушителните 340 000 тона годишно.

Ключовите акценти в проекта включват:

Увеличаване на производството на рафинирана мед с 50 процента.

Изграждане на собствена фотоволтаична централа за покриване на 15 процента от енергийните нужди на завода.

Гарантирано производство на мед с изключителна чистота от 99,99 процента.

Допълнително производство на сярна киселина и железен силикат.

Европейският съюз си поставя за цел до 2030 година да осигури поне 10 процента от нужните критични суровини чрез собствен добив и 40 процента чрез вътрешна преработка. В момента Китай контролира близо 60 процента от световния добив и до 90 процента от капацитета за рафиниране.

Добиваната у нас чиста мед е сред най-търсените ресурси в света. Тя е от критично значение за развитието на изкуствения интелект, отбранителната индустрия, автомобилостроенето, аерокосмическите технологии и възобновяемата енергетика