Дойде часът на истината! Урсула обяви загубите за ЕС от войната в Иран

Дойде сметката! Урсула обяви загубите за ЕС от войната в Иран

След близо 2 месеца война в Иран и куп прогнози на световните анализатори, че най-губещ ще е ЕС, дойде часът на истината.

ЕС загуби 25 млрд. евро заради американско-израелската военна операция срещу Иран заради растящите цени на енергията.

Това заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след неформалната среща на върха на ЕС в Кипър, съобщи Блумбърг.

"В продължение на 54 дни от началото на конфликта сметката ни за закупени енергийни ресурси нарасна с 25 милиарда евро, а ние не сме закупили повече от обичайното. Затова трябва да ускорим въвеждането на алтернативни енергийни източници", заяви Фон дер Лайен.

Заедно със световната битка за енергийните ресурси, продължава и тази за най-ценното - редките минерали.

Независимо от конфликтите межде Европа и САЩ, томахавката днес беше заровена.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и европейският комисар по търговията Марос Шефчович подписаха меморандум за разбирателство в областта на добива и доставката на редки минерали.

Прекомерната концентрация на тези ресурси, фактът, че те са концентрирани на едно-две места, е неприемлив риск. Трябва да диверсифицираме веригите си за доставки, каза Рубио, преди да подпише меморандума.

Рубио добави, че предварителното споразумение с Брюксел отразява нарастващото разбирателство сред западните съюзници за значението на икономическия растеж, за да се гарантира веригата за доставки на полезни изкопаеми.

