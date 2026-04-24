Подробности за ключовата среща в Пакистан

Иранските представители започват разговори в Пакистан, но САЩ няма да участват в срещата.

Това предава Си Ен Ен, като се позовава на свои източници.

Според анализатори на медията, Исламабад очаква това да е ключова среща, която да доведе до втория кръг преговори между САЩ и Иран.

По-рано пакистанският телевизионен канал "Гео ТВ", позовавайки се на свои източници, съобщи, че делегация, водена от иранския външен министър Абас Арагчи, се очаква да пристигне в Исламабад в петък вечерта.

ИРНА обаче съобщи, че Арагчи заминава на дипломатическа совалка в няколко държави, първата от които ще е Пакистан. Следва Оман, а после и Русия. С включването на новите посредници се очаква да се приближат позициите на Иран и САЩ, за да седнат на масата на преговорите и да договорят мира.

