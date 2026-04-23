Войната в Иран вдигна цената на парацетамола

Цените на широко използвани лекарства в Англия, включително обезболяващи и медикаменти срещу сенна хрема, нарастват вследствие на войната в Иран, предупреждават водещи фармацевти.

Аптеките повишават цените на парацетамола с 20-30% спрямо февруари, сочат данни на Националната фармацевтична асоциация (NPA), като при някои разновидности на аспирин и ко-кодамол вече се наблюдават липси.

Безрецептурните цени на цетиризин - често използвано средство срещу алергии - също са се увеличили с 20-30% за същия период, пише „Гардиън“, цитира БГНЕС.

Поскъпването на бензина и дизела през последните близо осем седмици от началото на конфликта е довело до ръст в производствените и транспортните разходи на доставчиците. Това се отразява пряко на аптеките, които плащат с 40-50% повече за зареждане на наличности.

Разходите за въздушен транспорт са се удвоили - всяко пето лекарство за Националната здравна служба (NHS) пристига по въздух - а доставките на петролни деривати от Персийския залив, използвани в производството на много медикаменти като парацетамол, аспирин и ко-кодамол, са силно ограничени.

Производителите на генерични лекарства с изтекъл патент, които работят с ниски маржове, започват да повишават цените си, което увеличава разходите както за NHS, така и за крайните потребители.

Част от аптеките са спрели продажбата на аспирин без рецепта, отчасти заради проблеми с доставките, възникнали още преди войната. Временните недостиги на лекарства са обичайни, но има риск да се задълбочат, ако Ормузкият проток - ключов маршрут за петрохимически доставки - не бъде отворен скоро.

Оливие Пикар, председател на NPA, която представлява 6000 аптеки в Англия, съобщи, че на 27 март аптеката му в Бъркшър не е могла да поръча парацетамол. Когато доставките били възобновени няколко дни по-късно, „цената на едро се беше удвоила“.

Дългосрочните договори с болниците на NHS фиксират цените, но доставчиците разполагат с по-голяма гъвкавост при снабдяването на аптеки и общопрактикуващи лекари.

Пикар уточнява, че цената, която плаща за опаковка от 100 таблетки парацетамол по 500 мг, е скочила от около 0,48 евро до около 2,33 евро в края на март, след което е спаднала до около 1,28 евро. Това се отразява и на крайните цени - опаковка от 32 таблетки, която преди войната е струвала около 1,39 евро, вече се продава за около 1,75 евро.

При цетиризина покупната цена почти се е удвоила от януари - от около 0,22 евро за 30 таблетки до около 0,43 евро, като някои дистрибутори искат до около 3,50 евро.

Очаква се допълнително поскъпване през май и юни, когато започва активният сезон на сенната хрема. Пикар призовава потребителите да не се презапасяват, тъй като това би довело до недостиг и още по-високи цени.

Около 90% от приходите на аптеките идват от изпълнение на рецепти по линия на NHS, като те получават фиксирани суми за тях. При значително увеличение на цените държавата може да коригира възстановяваните суми.

