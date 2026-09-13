Дойде часът на истината! Урсула обяви загубите за ЕС от войната в Иран
Битката за енергийни ресурси върви ръка за ръка с тази за редките минерали
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Битката за енергийни ресурси върви ръка за ръка с тази за редките минерали
Шефчович събира енергийни министри в София за проекта Дясната ръка на шефа на ЕК Жан Клод Юнкер - вицепрезидентът, отговарящ за енергетика Марош Шефч...
Брюксел ни дава 250 млн. евро за газова връзка с Гърция, казва Бойко Борисов - Г-н премиер, започва ли България проучване за газовия хъб след срещите...