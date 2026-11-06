Нова драма в Бъкингам: Том Круз се захласна по Кейт и ядоса Уилям

Том Круз провокира нова драма в кралското семейство. Актьорът го стори не с обиди, а с хвалба - по адрес на съпругата на принц Уилям и бъдеща кралица, принцеса Кейт.

Кралската двойка бе специален гост на на лондонската премиера на новия филм на екшън звездата „Дигър“ през септември. Тогава той остана крайно очарован от снахата на Чарлз. „Тя има страхотно, невероятно чувство за хумор“, възкликна Круз. „Очевидно е много интелигентна, забавна, харизматична и елегантна.“ Екшън героят не пропусна и да похвали бъдещия крал за избора му на съпруга: „Уилям се е справил отлично. Браво, умен избор. Трябва да му го призная.“

Според запознати източници обаче комплиментите на Круз може би не са се харесали на всички. Говори се, че зад кулисите принц Уилям проявил лек пристъп на ревност, след като осъзнал колко много внимание привличат съпругата му и холивудската звезда.

Впечатление на присъстващите направил и моментът, в който Том галантно подал ръка на Кейт, за да ѝ помогне да слезе по стълбите, докато Уилям се разхождал наблизо. Сцената силно напомни на премиерата на „Топ Гън: Маверик“ през 2022 г., когато Круз отново поднесе ръката си на принцесата на същата стълбищна площадка. Оттогава пътищата на двете знаменитости са се пресичали на няколко пъти – включително в Кралската ложа на „Уимбълдън“ през 2022 и 2024 г.

„Том буквално грейва, когато е около Кейт“, споделя вътрешен човек. „Той я намира за красива, очарователна и изключително впечатляваща. Разбира се, никой не говори за опити да я отнеме от Уилям – той просто е запленен от нея, както впрочем и целият свят.“