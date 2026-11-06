Свещите ще горят по-дълго с три лесни трика

Само няколко лесни действия могат да помогнат на свещите и гробищните лампади да горят по-дълго, като същевременно намалят разходите за нови. Особено полезни са тези хитрости в навечерието на Архангелова задушница, когато хиляди българи посещават гробовете на близките си и запалват свещи в тяхна памет. Оказва се, че значение имат температурата на восъка, дължината на фитила и дори обикновената готварска сол. За практичните методи разказва полското издание „ВП Кобета“.

Поставете свещта в хладилника преди запалване

Един от най-лесните домашни трикове е предварителното охлаждане на восъчната или парафиновата вложка на лампадата. Според публикацията е достатъчно тя да престои няколко часа в хладилника или във фризера, преди да бъде използвана.

Идеята е, че охладената восъчна маса се втвърдява и първоначално се топи по-бавно. Така се предполага, че свещта може да гори по-продължително, макар действителният ефект да зависи от състава й и условията на горене.

Важно е да се охлажда само подходяща за това отделяща се вложка, а не цяла стъклена лампада. Рязката температурна промяна може да доведе до напукване на стъклото.

Щипка сол около фитила

Друг любопитен домашен метод използва продукт, който присъства във всяка кухня - обикновената готварска сол. Според описаната практика непосредствено преди запалването около фитила се поръсва съвсем малко количество.

Смята се, че това може да подпомогне по-равномерното изгаряне на парафина и да ограничи прекалено бързото му разтопяване. Методът обаче е домашен съвет, а не гарантиран начин за удължаване на горенето.

Особено важно е да не се прекалява с количеството. Ако солта покрие фитила, пламъкът може да отслабне или да изгасне.

Ножицата е най-полезният помощник

Третият съвет е свързан с правилната дължина на фитила. Когато той е прекалено дълъг, пламъкът става висок и нестабилен, а восъкът се изразходва по-бързо. Освен това по стените на стъклените лампади могат да се появят неприятни черни сажди.

Затова преди запалването е добре фитилът да се подреже с ножица. В публикацията се препоръчва дължината му над повърхността на восъка да не надвишава един сантиметър. При много обикновени свещи производителите препоръчват и по-къс фитил - около половин сантиметър.

Тази малка промяна помага пламъкът да остане по-равномерен, намалява пушека и позволява по-добро използване на восъчната маса.

Как да изберем свещ, която издържа повече

При покупката също има няколко полезни ориентира. Според полското издание вложките с добавени растителни масла могат да горят по-продължително от обикновените парафинови варианти. Значение имат също плътността и количеството на горивната маса.

Добре е да се сравняват вложки с еднакъв размер, като се обръща внимание на теглото и посоченото от производителя време на горене. По-голямата лампада невинаги означава, че свещта в нея ще издържи повече.

За лампадите на открито е важно и предпазването от вятъра. Добре прилепналият капак с отвори за въздух намалява вероятността пламъкът да изгасне при силен порив. Лампадата трябва да се поставя върху стабилна, негорима повърхност, далеч от сухи цветя, венци и други леснозапалими материали.