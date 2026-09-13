Всичко за Свещи

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Голяма задушница е

Голяма задушница е

Православната църква отбелязва първата голяма задушница, наречена още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен в чест на мъртвите си...

05 март | 8:10
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Свещите поскъпват двойно

Свещите поскъпват двойно

С решение на Св. синод парафинените свещи в храмовете ще се заменят с восъчни. Те ще са около два пъти по-скъпи, но са и далеч по-качествени. Те не ом...

11 септември | 19:31
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Село без ток бойкотира вота

Село без ток бойкотира вота

Благоевград. Бойкот на референдума обявиха петимата жители на симитлийското село Сухострел. В селището никога не е имало ток и местните хора са принуд...

27 януари | 14:03
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