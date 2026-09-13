Радев уважи еврейския Празник на светлината Ханука
Президентът взе участие в традиционния ритуал за запалване на свещите
Следете всички новини, анализи и коментари за Свещи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът взе участие в традиционния ритуал за запалване на свещите
Eвpoпa pиcĸyвa дa ce cблъcĸa c мaщaбeн нeдocтиг нa eлeĸтpoeнepгия и гaз
Ръчно изработени свещи и керамика са новите предмети, които са изработени от младежи в ателието на фондация „Конкордия България“
Нашият Господ постоянно ни призовава да станем Светлина с живота, думите и делата си
Приятели, колеги и минувачи оставиха цветя и свещи на мястото, където загина журналистът.
Токът в горнооряховската болница спрял, в Спешното отделение карали на свещи
Хиляди вярващи ще изпълнят храмовете в страната за Великден. Те ще запалят свещ и там ще посрещнат възкресение Христово. Очаква се близо 2 000 църкви...
Православната църква отбелязва първата голяма задушница, наречена още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен в чест на мъртвите си...
В навечерието на Коледните празници Светият синод реши да увеличи двойно цените на църковните свещи, съобщи БГНЕС. От вторник, 15 декември, свещите...
Десетки софиянци изразиха съпричастност към трагедията в семейството на президента. Цветя и запалени свещи от снощи оставят граждани от двете страни н...
В навечерието на Великден служители на пожарната са проверили 1404 манастири, църкви и параклиси. Koнстатираните нарушения са свързани с липса или неи...
София. Само за три месеца 5 тона свещи от восък са произведени в Синодалния производствен комплекс в квартал Илияници. Това съобщи директорът му Събот...
Видин. Над 100 души – близки на загиналите, бивши и настоящи работници в завод „Миджур" и жители на Горни Лом, запалиха свещи и се помолиха за душите...
С решение на Св. синод парафинените свещи в храмовете ще се заменят с восъчни. Те ще са около два пъти по-скъпи, но са и далеч по-качествени. Те не ом...
Добрич. За трета поред година жителите на добруджанското село Соколово се сабират на свещи по повод инициативата "Часът на Земята", съобщи кметът на...
София. Премиерът Пламен Орешарски и външният министър Кристиан Вигенин запалиха заедно с посланика на държавата Израел Шаул Камиса Раз седемте свещи н...
Стара Загора. Играхме вече срещу Лудогорец няколко пъти през този месец и мога смело да кажа, че опознахме добре тима на разградчани, ще търсим макси...
София. Граждани се организират във Фейсбук да запалят свещи в 20.30 ч. довечера пред църквата "Св. Неделя" против надигащата се ксенофобия в България,...
Варна. Липси на свещи, парични средства и ревизионни актове са установени при ревизия на Варненската митрополия в склада за свещи, съобщи Агенция „Фок...
Благоевград. Бойкот на референдума обявиха петимата жители на симитлийското село Сухострел. В селището никога не е имало ток и местните хора са принуд...