Падна тайната на Виктория Бекъм. Защо лицето й сияе?
Догодина ще отпразнува 50-ия си рожден ден
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Догодина ще отпразнува 50-ия си рожден ден
Община Благоевград обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка „Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската...
Ще обявим зимната готовност на 1 или на 15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия. За тази цел ще спрем работата по обектите, като машините...
София. През 2015 година ще построим 120 км нови магистрали и 340 км пътища. Това заяви регионалният министър Лиляна Павлова в първото й интервю пред б...
София. "Надявам се Борисов да поведе добре кораба и да запушваме пробойните, които виждаме. Премиерът е този, който насочва курса на движение". Това з...
София. Планираните средства за почистване на пътищата тази година са около 60 млн. Лв. Това каза в сутрешния блок на БНТ инж. Стефан Чайков, председат...