Нов скандал в кралското семейство! Драма в любимото място на Чарлз

Шотландската полиция започна проверки около престоя на осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн и бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор в кралското имение „Балморал“.

„Получихме информация и в момента се водят активни проверки, но те са на много ранен етап. Всички действия се основават на доказателства, като нуждите на жертвите са в центъра на разследването“, заяви говорител на полицията пред CNN.

Според британския вестник Daily Express, разследването е фокусирано върху сериозни твърдения, че в любимото лятно имение на кралското семейство са били незаконно трафикирани жени.

След публикуването на т.нар. „досиета Епстийн“, Маунтбатън-Уиндзор – който бе лишен от кралските си титли от своя брат крал Чарлз III – е изправен пред поредица от тежки разкрития. През февруари той беше арестуван по подозрение в престъпление по служба и разпитан под клетва, преди да бъде освободен.

Снимки, разпространени от американските прокурори още през 2021 г., показват Епстийн и съучастничката му Гилейн Максуел (която в момента излежава присъда в САЩ за трафик на хора) на гости в „Балморал“ още през 1999 г.

Бъкингамският дворец отново дистанцира институцията, заявявайки, че не коментира личните въпроси на Маунтбатън-Уиндзор, нито активни полицейски действия.

От своя страна, Андрю Маунтбатън-Уиндзор категорично отрича да е извършвал каквито и да било нарушения. В същото време полицията потвърди, че отделното разследване за злоупотреба с положението му като бивш специален търговски пратеник на Великобритания все още продължава.