Чарлз в капан! Обърна гръб на Хари и Меган

Кралското семейство няма намерение да се намесва в поредния скандал, който разтърси семейството на Меган Маркъл, след като баща й Томас Маркъл-старши бе обвинен в притежание на детска порнография, твърдят множество източници от двореца.

„Не очаквам кралското семейство да се намесва в тази ситуация“, заяви ексклузивно пред Page Six кралският репортер Андреа Каамано.

„Въпреки завръщането на Хари и Меган в Обединеното кралство, отношенията им остават сложни и не виждам как Бъкингамският дворец би искал да се замесва във въпроси, свързани с бащата на Меган.“ Съводещата на подкаста „A Right Royal Podcast“ на списание Hello! отбеляза, че откакто той и Меган се преселиха обратно в Обединеното кралство през август, няма публично потвърдени лични срещи между крал Чарлз III и Хари или децата на херцога на Съсекс.

„Крал има изключително много ангажименти на главата си“, допълни Каамано, като посочи, че той предприема „изключително важно“ деветдневно турне в Карибите, по време на което ще присъства на Срещата на държавните глави от Общността на нациите.

Междувременно принц Уилям се подготвя да замине за Мумбай през ноември за връчването на наградите Earthshot. Все още не е потвърдено дали съпругата му, Кейт Мидълтън, ще го придружи. „В крайна сметка смятам, че Кралят, Принцът и Принцесата на Уелс ще продължат да правят това, в което са най-добри: да се фокусират върху кралските си задължения и предстоящата си работа“, каза Каамано. „Не бих очаквала каквато и да е публична намеса от страна на кралското семейство по този конкретен въпрос.“

Кралският коментатор Кинси Скофийлд се съгласи с тази оценка, заявявайки пред Page Six, че в момента Чарлз е в „трудно положение“.

„Като баща той би искал да подкрепи емоционално принц Хари в такъв тежък момент. Като монарх обаче той трябва да вземе предвид евентуалните последици от всеки личен разговор“, заяви Скофийлд.

Поради навика на Хари да обсъжда лични семейни въпроси пред медиите, Скофийлд смята, че Чарлз би се колебал дали да разговаря с по-малкия си син за скандала с Томас-старши. „Кралят би се въздържал от разговор по толкова чувствителна тема без уверението, че думите им ще останат поверителни“, обясни тя.

Скофийлд очаква, че принц Уилям също „няма да се намеси“ в отношенията с отчуждения си брат и снаха си.

„Това не е неговата битка“, заяви Скофийлд и добави: „Уилям има собствено семейство за защита и свои задължения към Короната. той няма никаква желание да бъде въвличан в поредната криза около семейство Съсекс.“

Скофийлд сподели пред Page Six, че е потърсила контакт с повече от 40 източника от Двореца и нито един от тях не е чувал нищо за обвиненията срещу Томас-старши, преди историята да гръмне миналата седмица.

„От тези разговори не открих никакви индикации Дворецът да е бил предварително информиран за обвинения от подобно естество“, каза Скофийлд и допълни: „Предвид сериозността им, бих очаквала подобни притеснения да бъдат повдигнати по съответните канали, ако са били известни по времето, когато Меган все още изпълняваше официални кралски задължения.“ Водещата на подкаста „Kinsey Schofield Unfiltered“ вярва, че Меган (на 45 г.) и Хари (на 42 г.) са имали „отговорността“ да уведомят институцията за обвиненията срещу баща ѝ в момента, в който са научили за тях, за да подготвят кралското семейство за „потенциалния отзвук“.

„Въз основа на разговорите ми не видях никакви доказателства, че такова предупреждение е било отправено“, каза Скофийлд.

Миналата седмица Page Six потвърди, че срещу 82-годишния Томас-старши се води разследване във Филипините за притежание на материали с сексуално злоупотреба с деца.

Полубратът на Меган, Томас Маркъл-младши, твърди, че е открил „стотици, ако не и хиляди“ изображения и видеа със сексуално малтретиране на деца сред вещите на баща си в дома му в град Себу.

Томас-старши отрече обвиненията, наричайки ги „болни лъжи“. Дъщеря му Саманта Маркъл реагира, като обвини Томас-младши, че лъже с цел „мъст“. Меган коментира новината, разкривайки, че от няколко години знае за тези „дълбоко обезпокоителни“ обвинения срещу баща си.

„Надявам се сега да стане ясно, че въпреки изопачаването от страна на определени медии през годините, дистанцията от баща ми и решението ми да не му позволявам контакт с децата ни бяха с една-единствена цел: да ги защитя“, заявява част от изявлението на Маркъл. „Вярвах, че властите правят същото и за останалите семейства.“

Основателката на бранда As Ever, която има 7-годишен син - принц Арчи и 5-годишна дъщеря - принцеса Лилибет от Хари, е отчуждена от баща си от 2018 г. насам.