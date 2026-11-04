Първа версия за убийството в Сливен. Заловиха извършителя, добре познат е на полицията

Заподозреният, издирван за убийството с нож на млад мъж в Сливен, е задържан след мащабна полицейска операция в града. Това съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

По информация на медията задържаният е криминално проявен и добре познат на полицията. Той е открит след продължително издирване, по време на което униформени проверяваха автомобили и контролираха различни райони на Сливен.

Тежкото престъпление е извършено по-рано днес. Според първоначалните данни между жертвата и нападателя е възникнал спор, който е прераснал във физическа саморазправа. Двамата мъже са се познавали.

По време на конфликта единият е извадил нож и е намушкал другия. Пострадалият е починал, а нападателят е избягал от местопрестъплението.

От полицията потвърдиха, че става въпрос за тежко криминално престъпление, но не предоставиха допълнителни подробности за обстоятелствата около убийството.

Към момента няма официално съобщение от МВР или прокуратурата за задържането. Не са оповестени самоличността и възрастта на заподозрения, както и причината за конфликта, довел до фаталния инцидент.

Очаква се разследващите да изяснят точната последователност на събитията и мотивите за нападението.