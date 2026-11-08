Най-могъщият архангел носи закрила! Голям имен ден и древни поверия

Един от най-тачените празници в българския църковно-народен календар настъпва днес, 8 ноември. Православната църква отбелязва Събора на свети Архангел Михаил и другите безплътни небесни сили, известен сред народа като Архангеловден или Рангеловден. Празникът е свързан със закрилата на дома, победата на доброто над злото, почитта към починалите и множество древни обичаи, предавани от поколение на поколение. Имен ден празнуват хиляди българи, а традицията повелява семействата да се съберат около богата трапеза и да си пожелаят здраве, мир и благополучие.

Кой е Архангел Михаил и защо го наричат небесен воевода?

В християнската традиция свети Архангел Михаил е предводител на небесното войнство, защитник на вярващите и символ на победата над злото. Името му произлиза от древноеврейски и означава „Кой е като Бога?“, с което се подчертава, че никой не може да бъде равен на Твореца.

Според църковното предание Архангел Михаил оглавява верните на Бога ангели в борбата срещу разбунтувалите се небесни сили. Затова в православната иконография той обикновено е изобразяван като величествен воин с меч или копие, понякога стъпил върху победения дявол.

Празникът на 8 ноември обаче не е посветен единствено на него. Църквата почита всички ангелски сили, сред които архангелите Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Йехудиил, Варахиил и Йеремиил. Всеки от тях има свое място в християнската традиция, свързано с Божието послание, милосърдието, молитвата и закрилата.

Защо народът нарича Архангел Михаил Душевадник?

В българските народни вярвания Архангел Михаил има особена роля. Той е наричан свети Рангел, а също и Душевадник, защото според преданията именно той прибира душите на хората, когато настъпи последният им земен час.

Нашите предци вярвали, че архангелът може да бъде милостив към праведните, като им подава златна ябълка, за да отдели душата от тялото. Към грешниците обаче народното въображение го представяло като строг съдник, въоръжен с меч.

Въпреки тези страховити образи Архангел Михаил не се възприема единствено като вестител на смъртта. Той е почитан като закрилник на човешките души, застъпник пред Бога и пазител на справедливостта.

Именно затова на Архангеловден хората отправят молитви за здраве, защита от злини, душевен мир и благополучие. В народната традиция се вярва, че искрената молитва и добрите дела привличат закрилата на небесния воевода.

Какво повеляват старите български обичаи?

Архангеловден е сред големите есенни празници, когато полската работа вече приключва и семействата могат да се съберат около обща трапеза. В миналото празникът често се отбелязвал с големи родови събирания, на които присъствали близки, съседи и приятели.

Особено важно място заемало приготвянето на обреден хляб, известен като „рангелово блюдо“, „рангелов хляб“ или „боговица“. Жените го замесвали с внимание, украсявали го с тестени фигури и го поставяли в центъра на празничната трапеза.

Според един от старите обичаи питката се разчупвала над главата на най-възрастния мъж в семейството. След това хлябът се поливал с вино и се отправяла молитва за плодородие, здраве и благополучие.

Приготвял се и курбан, обикновено от овен или шиле. Месото се освещавало и част от храната се раздавала на съседи и близки, като знак на почит към светеца и пожелание за здраве.

На празничната трапеза традиционно присъстват още варено жито, фасул, различни месни ястия, сезонни плодове, домашен хляб и червено вино. В някои краища на България се организират общи селски трапези, около които се събират цели родове.

Какво не бива да се прави на Архангеловден?

Множество народни поверия са свързани с поведението на човека на този голям празник. Според традицията денят трябва да премине без кавги, злословие, завист и обиди, защото Архангел Михаил е почитан като защитник на справедливостта и доброто.

В някои райони на страната се вярва, че на Архангеловден не бива да се върши тежка физическа работа. Хората оставяли настрана всекидневните задължения, за да посветят повече време на молитва, семейството и почитта към светеца.

Съществува и поверие, че на този ден трябва да се избягва ненужната употреба на остри предмети като ножове, брадви и триони. В народните представи нарушаването на тази забрана можело да донесе неприятности и наранявания.

Тези забрани са част от народните традиции и суеверия, а не задължителни църковни правила. Православната църква поставя на преден план молитвата, милосърдието, прошката и помощта към нуждаещите се.

Кои българи празнуват имен ден на 8 ноември?

Архангеловден е един от големите имени дни през есента. На 8 ноември празнуват хиляди българи, чиито имена са свързани с Архангел Михаил и останалите небесни сили.

Сред именниците са Михаил, Михаела, Михаила, Михо, Ангел, Ангела, Ангелина, Ангелинка, Ангелин, Архангел, Рангел и Арангел.

Празнуват също Гавраил, Гаврил, Габриел, Габриела, Рафаил, Рафаел, Рафаела, Серафим и Серафима.

В някои народни именици към празнуващите се причисляват още Емил, Емилия, Райна, Райко и сродни имена, като местните традиции се различават.

За всички именници Архангеловден е повод да съберат близките си, да приемат поздравления и да споделят празничната трапеза. По стар български обичай на такъв ден гостите носят пожелания за здраве, дълголетие и благословия.

Архангел Михаил е почитан и като покровител на българската полиция, която отбелязва своя професионален празник на 8 ноември. Традицията е възстановена през 1994 г.