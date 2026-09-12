Старозагорското село Преславен отбелязва Архангеловден с богата програма
Тази година с. Преславен посвещава цяла седмица, изпълнена със събития, посветени на Св. Архангел Михаил
Следете всички новини, анализи и коментари за Архангеловден. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тази година с. Преславен посвещава цяла седмица, изпълнена със събития, посветени на Св. Архангел Михаил
Архангел Михаил е един от братята светци-юнаци
Този празник подчертава значението на ангелите в християнството
Всички събития са организирани от местните кметства и читалища със съдействието на Община Стара Загора
„Празник на доброто, светлината и традициите – Архангеловден“ е мотото на събитието
Най-вкусната Богова погача
На много места в България се прави курбан за Св. Архангел Михаил
Свети Михаил е един от седемте първенстващи ангели, стоящи винаги пред престола на Господ
Самоличността на мъжа, хвърлил се под влака на Архангеловден се установява
Имен ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна и Рангел
Имен ден днес имат Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна и Рангел
Благоевград. Стотици миряни от община Симитли ще честват в аванс в неделя християнския празник Архангеловден на поляните край Тросковския манастир „Св...
Западно и Средноевропейски митрополит Антоний "Днес е Архангелова задушница. Църквата е установила в своята богослужебна традиция определени дни в г...
Благоевград. Над 200 души от община Хаджидимово честваха Архангеловден в Гърция. Вчера рано сутринта нашенци пристигнаха в гръцкото селище Акрино, къд...
София. "Ние вярваме, че всеки от нас има свой Ангел-пазител, който ни пази от падения, помага ни в носенето на житейския ни кръст, утешава ни в скърби...
София. Православната църква чества Архангеловден или Събор на Св. Архангел Михаил и другите безплътни сили на 8 ноември. Според християнската религия...
Симитли. В навечерието на големия християнски празник Архангеловден стотици миряни от община Симитли се събраха на поляните край Тросковския манастир....