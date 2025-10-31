Старозагорското село Преславен отбелязва Архангеловден с богата програма

Домакините на село Преславен са подготвили богата програма, посветена на Архангеловден. Събитията започват на 3 ноември 2025 г. (понеделник) и включват участници от всички възрасти.

Интересна среща с Магдалена Пюскюлева ще се проведе на 3 ноември (понеделник) от 11.00 ч. в малката зала на читалището. Тя е дипломиран арт и трудотерапевт, магистър психолог-консултант, специалист по нейрографика. Гостите ще научат повече за книгите ѝ и за метода, който обединява играта, терапията и личностното развитие – трансформационните игри.

За любителите на спорта ще има забавни игри с мотото „Спортуваме, играем и мечтаем“ на 4 ноември (вторник) от 12.30 ч. в двора на ОУ „Бойчо Русев“.

На 5 ноември (сряда) в храм „Св. Архангел Михаил“ са предвидени няколко събития: беседа с иконографа и доктор по теология Недялка Русенова – Ямакова от 11:00 ч., изложба-базар с нейни икони и разговор на тема „Нашите православни традиции“ с учениците от училището от 12:30 ч.

Фотографската изложба „Имало едно време в Преславен“ ще бъде открита на 6 ноември (четвъртък) от 10:30 ч. на 1-ви етаж на кметството в с. Преславен.

Традиционният събор на селото ще се състои на 8 ноември 2025 г. (събота).

В храм „Св. Архангел Михаил“ ще бъде отслужена Празнична Света Литургия от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан в 09:00 ч. След това, от 11.45 ч., ще се извърши освещаване и раздаване на курбан за здраве и благополучие, а в 12:00 ч. ще бъдат поднесени цветя пред паметника на загиналите войници от с. Преславен.

Начало на веселбата ще бъде дадено в 12.15 ч. с Музикално-хумористична пиеса „Рангеловден на мегдана“ с участието на ЖПГ „Росна китка“ и МФГ „Жътвари“ от НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, ТГ „Шевица“ от НЧ „Св. Климент Охридски 1930“ от с. Могила и БФЛИО „Поп Минчо Кънчев“ от Стара Загора.

Домакините и гостите ще се насладят на музиката на оркестър „Стара Загора“ със солисти Доротея Жекова и Божена Тошева, а за децата ще бъде отредено специално място на открита сцена в парка. Детският празник под наслов „Аз обичам Преславен“ ще бъде придружен от тематични работилници, много музика и забавни игри, водени от аниматора ПипиЛи.

