Почитаме мощен светец. Три големи забрани

На 4 ноември Българската православна църква отдава почит на преподобни Йоаникий Велики и на светите свещеномъченици Никандър, епископ Мирски, и презвитер Ермей. Денят е посветен на силата на вярата, духовното смирение и непоколебимостта пред изпитанията.

Свети Йоаникий Велики – войникът, който избра пътя на Бога

Свети Йоаникий Велики е роден през 752 година във Витиния в семейство на бедни родители. Още като дете бил принуден да се грижи за семейното стадо, но от ранна възраст проявявал необикновена набожност и любов към молитвата.

Като млад постъпил в императорската армия, където служил шест години. Отличавал се с храброст и неведнъж бил награждаван за доблестта си. Въпреки военните успехи обаче сърцето му било устремено към друг живот – живот на молитва, самота и духовно усъвършенстване.

След като напуснал армията, Йоаникий се отдал на монашество и аскетичен подвиг. В продължение на близо седем десетилетия живял в пост, молитва и уединение. Според църковното предание Господ го удостоил с дара на прозорливостта и пророчеството. За него се разказва, че по време на молитва се издигал над земята, можел да става невидим за човешките очи и получавал закрила от дивите зверове.

Преданието свързва името му и с чудото по освобождаването на остров Тасос от нашествие на змии. До края на живота си Йоаникий бил смятан за един от най-големите духовни авторитети на своето време.

Светецът предвидил деня на своята кончина и мирно предал душата си на Бога на 4 ноември 846 година, на 94-годишна възраст.

Мъченическият подвиг на Никандър и Ермей

На същата дата църквата почита и светите свещеномъченици Никандър и Ермей. Те били ученици на свети апостол Тит, един от най-близките съратници на апостол Павел.

Посветили живота си на проповядването на Христовото учение и успели да обърнат много езичници към християнската вяра. Това предизвикало гнева на местните власти и двамата били изправени пред управителя Ливаний.

Нито заплахите, нито жестоките изтезания успели да ги накарат да се отрекат от Христос. След тежки мъчения те били умъртвени по особено жесток начин и погребани живи. Църквата ги почита като пример за непоколебима вяра и духовна сила пред лицето на страданието.

Какви са традициите на 4 ноември

Според народните вярвания денят е подходящ за молитви за здраве, семейно благополучие и защита от беди. В много райони на страната хората посещават храмовете, палят свещи за живи и покойници и отправят благодарност за получените Божии дарове.

Вярва се, че на този ден човек трябва да запази мир в душата си, да избягва споровете и да проявява милосърдие към нуждаещите се. Старите хора съветвали денят да бъде посветен на добри дела, тъй като стореното добро се връща многократно.

В някои краища на България домакините приготвяли постни ястия и раздавали храна за здраве, като отправяли молитва за закрила над дома и близките си.

Какво не бива да се прави на днешния празник

Народната традиция повелява на 4 ноември да се избягват караниците, грубите думи и проявите на гняв. Смята се, че конфликтите, започнати на този ден, трудно се забравят и могат да внесат дълготрайно напрежение в семейството.

Не се препоръчва също човек да злослови, да клевети или да отказва помощ на нуждаещ се. Според християнската традиция денят е време за смирение, прошка и духовно пречистване, а не за прояви на гордост и високомерие.

Кой празнува имен ден на 4 ноември

На този ден имен ден празнуват всички, които носят имената Йоаник, Йоаникий, Йоаника, Йоаника, Никандър и производните им форми.

Според православния календар това е ден, в който имениците посрещат близки и приятели с благодарност, а традицията повелява да бъдат поздравени с пожелания за здраве, благоденствие и Божия закрила.