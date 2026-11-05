Бързи кредити и заплахи за побой! Полицейска акция по Южното Черноморие

Мъж и жена от Царево са били заплашвани с физическа саморазправа заради неплатени задължения към две фирми за бързи кредити. След подаден сигнал полицията е предприела незабавни действия и е установила трима души, свързани със случая. Сред тях са двама криминално проявени мъже, а при последвалите претърсвания са иззети компютърна техника и мобилни телефони. Образувано е досъдебно производство.

Потърпевшите са 48-годишен мъж и 45-годишна жена, които живеят на семейни начала в Царево. Двамата разказали пред полицията, че са били заплашвани от представители на две кредитни фирми заради просрочени плащания по свои задължения.

След бързи оперативно-издирвателни действия служителите на реда установили трима души, свързани със случая. Това са 47-годишен криминално проявен мъж от Сливен, 40-годишен криминално проявен мъж от Царево и 36-годишна жена от Ахтопол.

В хода на разследването полицията извършила претърсвания в офисите на двете фирми за бързи кредити, както и в жилище и автомобил, използвани от установените лица. Иззети са компютърна техника, мобилно устройство и още пет телефона, които ще бъдат проверени във връзка със случая.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.