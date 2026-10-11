Опит за хаос в държавата! Нови разкрития за бомбените заплахи

Стотици училища, летища и държавни институции в България са станали мишена на продължаваща от месеци кампания с бомбени заплахи. Заплашителните имейли пристигат на вълни, понякога по два пъти седмично, а следите им водят към хакнати компютри и сървъри в различни части на света. Основната цел е да се предизвика обществен хаос и да се дестабилизира държавата. Това заяви директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров пред Нова телевизия.

Хакнати компютри от различни континенти изпращат заплахите

Разследващите са установили, че електронните писма не идват от едно постоянно местоположение. За изпращането им се използват компрометирани компютри и сървъри по целия свят, което затруднява установяването на действителните им автори.

„Един ден от един континент, друг ден - от другия край на земното кълбо. Във взаимодействие сме с нашите партньори. Работим по няколко версии“, обясни старши комисар Димитров.

По думите му заплахите се разпространяват периодично от няколко месеца, като сред получателите има стотици образователни и държавни институции. Разследването продължава в сътрудничество с международни партньори.

Използването на чужди, предварително компрометирани устройства позволява съобщенията да изглеждат изпратени от различни държави. Това обаче не означава непременно, че действителните извършители се намират на същите места.

Нито един сигнал не бива да се подценява

Въпреки повтарящия се характер на заплашителните имейли от МВР настояват всеки получен сигнал да бъде разглеждан внимателно. Според Димитров има определени признаци, които могат да насочат специалистите при преценката доколко една заплаха е достоверна, но това не отменя необходимостта от проверка.

„Основната идея е към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно, да се уточни какъв е този сигнал, към кого е изпратен и какво точно съдържа“, подчерта той.

Предстои нова среща на представители на МВР с ръководители и служители на образователни и държавни институции. На нея отново ще бъдат разяснени утвърдените процедури за действие при получаване на бомбена заплаха.

Подобни указания са били разпространени и при предишна вълна от заплашителни съобщения преди няколко години. Сега властите ще припомнят правилата, за да могат отговорните служители да реагират своевременно и организирано, без да подценяват риска или да допускат ненужна паника.