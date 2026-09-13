Кмет направи нещо важно, десетки му благодарят
Спаси блокирани в снега
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Спаси блокирани в снега
Най-честите киберизмами са от сайтове, които са създадени преди няколко месеца
Разкритието направи старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП
Просто те се опитват да стресират жертвата, че ще загуби парите
Киберпрестъпността расте: жертвите губят стотици хиляди, а измамите не спират
Масови кражби на IBAN
Зад тези измами стоят множество организирани престъпни групи, предимно от Нигерия
Владимир Димитров се връща на губернаторския пост
Ресурсът на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП е удвоен
Хибридните атаки са от държави извън ЕС
Само петима полицаи се борят с кибертормоза
Комисар Владимир Димитров е началник на отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП
Колата, правена по поръчка за българска посланичка в Ню Йорк, носи шампионски купи на перничанина Странна кола, паркирана пред блок в пернишкия кварт...
Благоевград. Общинският съвет на БСП - Благоевград извади от състава си бившия областен управител и екс партиен лидер Владимир Димитров. Причината за...