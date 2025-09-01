Нов трик в измамите. Включиха изкуствения интелект

Наблюдаваме трайно и постепенно увеличение на киберпрестъпленията

В тази връзка се повишава и процентът на престъпленията, извършени с помощта на изкуствен интелект (ИИ). В момента той помага на измамниците да автоматизират част от процесите при извършването на престъпленията. Това каза в интервю за БТА старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Той даде за пример създаването на фалшиви видеоматериали с известна личност, които да подведат жертвата да инвестира своите средства.

Преди дни от „Киберпрестъпност“ предупредиха за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми.

Инвестиционни измами

Най-често ИИ се прилага при този тип измами. Ежедневно в „Киберпрестъпност“ постъпват такива сигнали. При тях жертвата е заблудена да инвестира своите средства в някаква платформа, след като е видяла видеоклип или друг материал, създаден с изкуствен интелект, посочи старши комисар Димитров. Той допълни, че обикновено се използва образът на известна личност – политик, бизнесмен, лекар или журналист.

Имаме жертви, които са загубили по няколкостотин хиляди лева – 100-200 хиляди. В някои случаи хората са теглили заеми или са продавали имоти, за да инвестират в подобни платформи, каза още Димитров.

Престъпления, включващи сексуално съдържание с деца, създадено с изкуствен интелект

В Дирекция „Киберпрестъпност“ има специализиран сектор, който противодейства на незаконното разпространение на материали с детска сексуална експлоатация в интернет. Колегите ежедневно работят със специализиран софтуер, който установява български IP-адреси, разпространяващи такива материали. Засега процентът на случаите, при които е използван изкуствен интелект, е малък – около 1–2%. Но този процент постепенно расте, посочи старши комисар Димитров.

Каква е схемата на престъпниците, международни разследвания и престъпни групи в България

Димитров обясни, че подобни организирани престъпни групи от началото на тази година няма разбити в България. Това е така, защото често жертвите са в една държава, измамниците – в друга, средствата – в трета, а финансовите „мулета“, които откриват банковите сметки, са в четвърта. Това съществено затруднява не само нашата дейност, но и тази на всички полицейски структури, обясни той.

Организираните групи са най-вече ситуирани в азиатски или северноафрикански държави. Често става въпрос за колцентрове, в които работят десетки или стотици хора, насочващи усилията си към жертвите. Обикновено измамата започва със социална мрежа или реклама в интернет, обещаваща висока доходност. Жертвите инвестират месеци наред, докато накрая загубят парите си. Колцентровете, които таргетират българи, обикновено се намират в Азия, обясни Димитров.

Заедно с нашите международни партньори от "Европол", други полицейски структури и колегите от ФБР, участваме ежедневно и ежеседмично в операции, при които се таргетират такива групи. За момента нямам информация за българи, които чрез изкуствен интелект са извършвали измами, допълни той.

Съвети и препоръки за защита от измами, направени с помощта на ИИ

Често видеата, създадени с изкуствен интелект, имат проблеми с произношението – български думи се заменят с руски, например. Може да има и разминаване между устните и звука. Ако нещо изглежда твърде хубаво, лесно и доходоносно – 99% е измама, заяви Димитров. Той посъветва, когато хората видят нещо в интернет, да не бързат да му вярват. Да изгледат внимателно целия материал и да не се доверяват само на това, че известна личност казва нещо.

Голяма част от жертвите на киберпрестъпления нямат базови познания по киберсигурност и не спазват елементарни правила. Най-важните са редовната смяна на паролите, използване на различни пароли за различни профили и използването на надеждна антивирусна програма за компютърни устройства. Телефоните и таблетите са сравнително добре защитени, но компютрите задължително трябва да имат актуална антивирусна защита, допълни той.

