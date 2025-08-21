Инвестиционни и романтични онлайн измами заливат България

Почти всеки ден се явява гражданин, пострадал от инвестиционна измама. Всеки месец пък има жертва на романтична измама. Това съобщи пред БНТ старши комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

"През последните години наблюдаваме ръст на киберпрестъпността. Най-вече заради това, че нашият живот се мести в киберпространството.

Интернет води със себе си много опасности",

предупреди Димитров.

Жертвите губят по 30, 50, и дори 100-200 хил. лв. от инвестиционни измами. Когато нямат средства, ги приканват за вземат пари на заем, използват ги за финансови мулета, да пренареждат и получават пари от други жертви, обясни шефът на Дирекция "Киберпрестъпност".

"Изключително сериозен проблем са и романтичните измами.

Всеки месец при нас се явява възрастна българска гражданка, която се е влюбила в профил в социалната мрежа на американски военен под предлог, че трябва да плати такса за пътуващата пратка към нея колет с няколко милиона долара кеш. Тя изпраща пари уж за да освободи пратката от австрийските митнически власти, да заплати на румънските митници за транзит на тази стока. Таргетира се желанието на хората за близост, за известност", каза той.

