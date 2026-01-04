МВР алармира! Ето ги новите схеми при измамите с евро

Въвеждането на еврото в България се превърна в нов „златен шанс“ за престъпните групи. Вместо спокойствие около прехода към новата валута, полицията отчита рязко активизиране на измамници, които използват объркването и страха на хората. Пред Нова телевизия началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Златка Падинкова предупреди, че схемите вече са в ход и стават все по-агресивни.

„Актуализация на сметката“ – най-новата и най-опасна схема

Най-масовата измама в момента започва с телефонно обаждане от човек, който се представя за служител на банка или финансова институция. Под претекст, че заради въвеждането на еврото е необходима спешна „актуализация“ на сметката или на онлайн банкирането, измамникът притиска жертвата да действа веднага. Искат се потребителски имена, пароли, номера на банкови карти и кодовете за сигурност. Само минути по-късно от сметките започват нерегламентирани трансакции и парите изчезват.

Обаждания от чужбина и фалшив „банков“ език

По думите на Падинкова значителна част от тези обаждания идват от чужбина, включително от Пакистан. Те често се водят на английски или на развален български, но използват банкови термини, които звучат убедително за неподготвени хора. Именно този привиден „професионализъм“ кара много жертви да се поддадат на натиска, без да осъзнаят, че никоя банка не изисква подобна информация по телефона.

Фалшивото евро – новата заплаха при плащане в брой

Първият месец на 2026 г., когато левът и еврото ще бъдат в едновременно обращение, крие и друг сериозен риск – разпространение на фалшиви банкноти. Престъпниците залагат на това, че много българи все още не разпознават защитните елементи на еврото. Фалшиви банкноти могат да се появят в рестото, при плащане в магазини или при сделки между частни лица. От МВР предупреждават, че съзнателното използване на неистински пари също е престъпление и при най-малко съмнение трябва незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

Тревожни числа: измамите растат

Статистиката на МВР за първите 11 месеца на 2025 г. показва ясно, че проблемът се задълбочава. Регистрирани са 1 597 измами – ръст от 14% спрямо предходната година. Всеки пети случай е телефонна измама, което я прави една от най-ефективните техники за престъпните мрежи. Въпреки това полицията отчита над 27% разкриваемост при този тип престъпления и повече от 150 задържани лица.

„Страхът е най-голямото им оръжие“

„Измамниците разчитат на паниката, че ще загубите спестяванията си. Те ви притискат да действате веднага и без да мислите – това е сигналът, че става дума за измама“, подчерта Златка Падинкова. Според нея информираността остава най-силната защита, защото еврото ще продължи да бъде използвано като примамка от престъпните групи още дълго след официалния преход.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com