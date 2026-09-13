МВР алармира! Ето ги новите схеми при измамите с евро
Телефонни обаждания, фалшиви банкноти и ръст на престъпленията с 14%
Следете всички новини, анализи и коментари за Златка Падинкова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Телефонни обаждания, фалшиви банкноти и ръст на престъпленията с 14%
Измамниците често се възползват и от коронавируса
На печалба от томбола и нужда от преводач за задържан чужденец се връзват и младите Прекъснете обаждането и не давайте пари, съветва Златка Падинкова...