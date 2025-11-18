Владимир Димитров с голямо предупреждение за Черния петък. Схемите на измамниците

Почти всяка седмица по двама трима са измамените с превалутиране на лева в евро. Изкуственият интелект помага на измамниците да създават фалшиви профили и да генерират номера, с които да измамят хората с превалутирането на лева в единната европейска валута. Това заяви пред БТВ Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Той поясни, че има траен ръст при киберизмамите.

"Най-честите киберизмами са от сайтове, които са създадени преди няколко месеца, в които хората оставят стотици левове за стоки."

"Само от един от 20-те киберизмами има загуби за над 8 млн. евро по схемата със сменен айбан - имейл, който получавате с линк, който не бива да се натиска."

"Който и каквото да ви поиска, игнорирайте фишинг имейлите", призова Димитров.

"Измамници с индийски акцент звънят на български граждани, за да им кажат, че трябва да си прехвърлят парите. Имало е случай, с който парите от тази измама са били ползвани за закупуване на храна."

По повод Черния петък Димитров предупреди да пазаруваме само от оторизирани сайтове.

