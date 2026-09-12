Владимир Димитров с голямо предупреждение за Черния петък. Схемите на измамниците
Най-честите киберизмами са от сайтове, които са създадени преди няколко месеца
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Най-честите киберизмами са от сайтове, които са създадени преди няколко месеца
Публични са станали около 1516 адреса на електронна поща
Ето коя е тя
Нова вълна измами
Никога не отваряйте този мейл
Класическа класическа „фишинг“ атака по празниците
Пускат фалшиви съобщения от името на пощите и министерство
Британска компания се е заела с изчисления в тази посока
Всички служители във фирмата напуснали, търсят с Интерпол собственика Иван Тодоров
Щатската прокуратура няма да повдига обвинения срещу бившия държавен секретар Хилъри Клинтън във връзка с използваната от нея персонална имейл система...
Сайтът WikiLeaks публикува над 1000 имейла от частния сървър на Хилари Клинтън. Повечето от тях засягат войната в Ирак. Все още не е ясно дали данните...
Военномедицинска академия-София е кореспондирала с Ангел Кирилов Рашков, син на цар Киро, във връзка с ремонтни дейности във Военна болница-Сливен. То...
София. Електронни писма, в които се изискват банковите данни на гражданите са разпратени днес от името на Националната агенция за приходите (НАП). Ока...
Продават 2,2 млн. е-адреса за двеста лева Партии купуват на кило имейлите на милиони българи, за да ги агитират. Интересът към личните електронни пощ...
София. Европейската служба за борба с измамите предупреди, че множество организации са получили електронни писма от нейно име. Текстът на имейлите гла...
Вашингтон. Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA) e следила незаконно близо 56 000 лични имейла на американци годишно, показват декласифициран...