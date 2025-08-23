ГДБОП с ново предупреждение за онлайн измами

Антимафиотите не изключват възможността да има бъдещи опити за измами, свързани с въвеждането на еврото у нас.

От дирекция Киберпрестъпност към ГДБОП апелираха към хората да бъдат внимателни при получаване на имейли или съобщения за достъп до онлайн банкиране.

"Не изключваме възможността да продължат тези измамници от азиатски държави най-вече да таргетират български жертви. Точно затова апелираме към гражданите да са изключително внимателни", каза пред БНР ст. комисар Владимир Димитров от ГДБОП:

"Всякакви съобщения, свързани с финансови разплащания, с превалутиране към евро. Огромна част от тези имейли, съобщения, комуникация са измамни. Просто те се опитват да стресират жертвата, че ще загуби парите, че няма да може да ползва това приложение, че ще бъде блокирано, ще бъде потърсена наказателна отговорност от жертвата, ако не го направи, например от някоя друга банкова европейска институция. Точно това е типичен похват за фишинг съобщения", обясни експертът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com