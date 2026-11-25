Представителите на „Възраждане“ в Общинската избирателна комисия (ОИК) са гласували за отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев, тъй като партията отдавна настоява за неговата оставка. Това заяви депутатът Коста Стоянов в предаването "Тази сутрин".

Той коментира обвиненията на Коцев за оказван натиск върху членове на ОИК, включително твърденията за раздавани пликове.

„Няма как да е оказан натиск на нашите хора, при положение че те са последователни. Ние от „Възраждане“ винаги сме гласували за отстраняването на кмета на Варна“, заяви Стоянов. Той призова Коцев, ако разполага с доказателства за заплахи и натиск, да подаде сигнал до прокуратурата.

По думите на депутата кметът е трябвало сам да се оттегли от поста, докато приключат разследванията срещу него. Стоянов посочи, че срещу Коцев има обвинения по дело за корупция, както и ново дело, свързано с неизгодни сделки от времето, когато е бил областен управител.

Стоянов отправи остри критики към работата на кметската администрация. Според него за три години управление не са реализирани съществени проекти, а градът продължава да има проблеми с инфраструктурата, чистотата и развитието на ключови обекти.

„За три години единственото нещо, което е направено, е една чешмичка с минерална вода, която не е действаща“, заяви депутатът.

Той коментира и спора около достъпа на автомобили до Морската градина, като обвини кмета, че не изпълнява съдебно решение за ограничаване на движението. Според Стоянов причината е свързана с интереси на семейството на Коцев и достъпа до паркинг, обслужващ негов ресторант.

Депутатът засегна и казуса с незаконните строежи в местността Баба Алино, като заяви, че от над 100 незаконни обекта са издадени заповеди за премахване на по-малко от 20. По думите му кметът не е изпълнил обещанието си процедурите да бъдат приключени до края на октомври.

На въпрос кой реално управлява града и има ли влияние на бизнес кръгове върху решенията на местната власт Стоянов заяви, че Варна се управлява от кмета, а ако има натиск или неправомерни действия, те трябва да бъдат доказани пред компетентните органи.

Той отхвърли и твърденията, че отстраняването на Коцев е подмяна на вота на варненци. Според него обществените нагласи към работата на кмета ще проличат на следващите местни избори, които са след около 11 месеца.

Стоянов коментира и политическата подкрепа за Коцев, като посочи Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според него последните политически събития и гласуванията във Висшия съдебен съвет показват сближаване между различни политически формации.