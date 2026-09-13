За всички шофьори! Стартира смяната към зимни гуми
Какво разказват очевидци по повода
Следете всички новини, анализи и коментари за Зимни Гуми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво разказват очевидци по повода
Oт 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми, предназначени за зимни условия
КАТ проверява за куп нарушения, глобите - до 500 лв.
КАТ започва хайки
Опашки от шофьори в сервизите
Възможно е за доставката да се чака
Глобата за неизрядните водачи е 50 лева, като се отнемат и 6 контролни точки
Дори и по-заможните водачи често избират евтини зимни гуми
Днес проверяват дали пътните превозни средства са оборудвани за зимни условия
Неизрядните шофьори ще бъдат глобявани с по 50 лв.
Във фокуса ще бъдат готовността на шофьорите за зимния сезон и особено гумите
Само за час близо 100 шофьори отнесоха глоби от КАТ заради износени гуми. "Пътна полиция" започна масови проверки за подготовката на автомобилите за д...
София. Пътна полиция започва засилени проверки за зимните гуми на автомобилите във втория етап на акция „Зима". Особено внимание ще бъде обръщано на Т...
София. Акция "Зима" започват служителите от КАТ в цялата страна. Колите ще се проверяват по т. нар. холандски метод - между 10 и 15 едновременно. Кат...
Хасково. Правителството на Великобритания направи дарение за оборудването на джиповете на Гранична полиция със зимни гуми. Дарението беше ратифицирано...
Шофьорите да излизат само със зимни гуми