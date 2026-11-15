Синоптиците предупредиха! Нова опасност идва към страната

След силните ветрове на 12 и 13 ноември, причинени от фьон в районите на Враца и София, България отново ще попадне под влиянието на подобен атмосферeн процес. Очаква се ново усилване на южния вятър около 18–19 ноември, прогнозират от "Метео Балканс".

При предишната фьонова обстановка бяха регистрирани десетки сигнали за паднали дървета, счупени клони и материални щети, особено в районите на Северозападна България и Софийското поле.

Този път прогнозите засега са за по-слабо изразена фьонова обстановка. Въпреки това в планинските райони вятърът отново може да достигне значителна сила, като се очакват пориви между 100 и 120 км/ч на отделни места.

Макар настоящите прогнози да не показват толкова силно изразен фьон, атмосферната обстановка остава динамична. Необходими са сравнително малки промени в синоптичната конфигурация, за да се стигне до по-класическа фьонова ситуация, съпроводена от много силни пориви на южния вятър.

Особено внимание трябва да се обърне на районите около Стара планина, Врачанския Балкан и Софийското поле, където подобни атмосферни процеси могат да доведат до рязко усилване на вятъра.

Прогнозата ще бъде следена и актуализирана през следващите дни, тъй като дори сравнително малки промени в атмосферната циркулация могат да повлияят върху силата и обхвата на очаквания фьон.