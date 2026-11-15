Нов ужас на пътя. ТИР се обърна

ТИР се е преобърнал на път Е-79 след Ружинци в посока Монтана, на разклона за Черно поле. Това съобщават шофьори в социалните мрежи.

Временно е ограничено движението в двете посоки по същия път Видин - Монтана в участъка Ружинци - Плешивец заради катастрофата, съобщават от АПИ.

Обходният маршрут е през Тополовец - Дреновец - Бело поле - Дражинци - Ружинци - Дъбова махала - Брусарци - Смирненски - Славотин - Доктор Йосифово - Студено буче - Монтана.

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция", няма данни за пострадали.