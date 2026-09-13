Нов кошмар на пътя. Загина 5-годишно дете
Трагедията се случи в община Ружинци
Следете всички новини, анализи и коментари за Ружинци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трагедията се случи в община Ружинци
Ветераните на "сините" участваха във футболния празник на видинското село
Александър Александров преобрази общината
Андреев оставя кариера в чужбина, за да създаде Паметохранителница, Евтимов прави е-регистри
Топъл обяд по проект, финансиран от социалното министерство, осигури общината в Ружинци за 285 свои жители, съобщи кметът Александър Александров. Услу...
Огромен въздушен стълб се заби като хобот в къщите, разказват местните Торнадо се завихри над квартал "Белоптичене" на село Ружинци, съобщи кметът Ал...
Общината в Ружинци дари автомобил на полицейския участък в селото, съобщи кметът Александър Александров. Искаме да помогнем за по-бързото залавяне на...
Помощ от държавата ще получат и най-засегнатите жители на Плешивец и Гюргич
Видин. Приливна вълна тази нощ буквално потопи селата Плешивец и Гюргич, съобщи кметът на община Ружинци Венцислав Ванков. Малко преди полунощ в Гюрги...