Скандал с убийството на Слави Бинев! Темиз опроверга Червенкова, тя иска детектор на лъжата

Скандалът около убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев се разраства. Ваня Червенкова и задържаният за престъплението Еюп Темиз влязоха в остър публичен сблъсък, след като турският бизнесмен от ареста изпрати право на отговор до bTV, а бизнесдамата незабавно му отвърна в социалните мрежи.

В центъра на спора са отношенията между двамата, твърденията на Червенкова за бизнеспартньорство между тях, историята на спорни имоти и обстоятелствата около напускането на България от съпругата на Темиз – Ния.

Червенкова заявява, че застава зад всяка своя дума и разполага с документи, кореспонденция и снимки. Темиз категорично отрича обвиненията и обявява, че ще търси правата си по съдебен път.

Темиз от ареста: Никога не сме били съдружници

Повод за новата размяна на удари стана писменото право на отговор на Еюп Темиз, изпратено чрез негов адвокат до водещия на „120 минути“ Светослав Иванов. То е във връзка с участието на Ваня Червенкова в предаването на 8 ноември.

В писмото си Темиз първо изказва съболезнования на семейството на Слави Бинев – съпругата, децата и внуците му. След това категорично оспорва твърденията на Червенкова, като ги определя за неверни.

Той отрича двамата някога да са имали общо дружество или съдружие в България или Турция. Според него това лесно може да бъде проверено в публичните регистри.

Темиз отхвърля и твърдението, че е лежал в турски затвор. Посочва, че има чисто съдебно минало, никога не е бил осъждан и не е изтърпявал присъда. Като доказателство заявява, че е приложил свидетелства за съдимост от България и Турция, както и удостоверение от българската прокуратура за липса на повдигнати обвинения и неприключили наказателни производства.

Той оспорва и разказа на Червенкова за отношенията ѝ с общия им познат Юсуф Ведат Тугул. По думите му Тугул не я познава лично и не ѝ е оказвал помощ.

Имотите на арх. Тихолов – новата линия на конфликта

Особено остър е спорът около недвижимите имоти на арх. Калин Тихолов и ролята на съпругата на Темиз – Ния.

В интервюто си Червенкова твърди, че Ния Темиз е придобила имоти с генерално пълномощно. В писмения си отговор Еюп Темиз категорично отрича да е съществувало такова пълномощно и заявява, че съпругата му не е придобивала имоти на архитекта.

Според него става дума за дружествен спор, който трябва да бъде разрешен по съдебен ред. Темиз твърди още, че предстои да станат известни еднолични разпоредителни действия на арх. Тихолов с активи на общи дружества с трети лица, по които юристите вече предприемат действия пред компетентните органи.

Защо семейството на Темиз е напуснало България

Еюп Темиз отхвърля и внушенията, че съпругата му се укрива в чужбина. В писмото си обяснява, че семейството му е напуснало страната заради опасност за живота и здравето им, която според него е съществувала още преди трагедията от 24 октомври.

Той твърди, че за това са били уведомени компетентни прокурорски и дипломатически служби на Турция и са предоставени координати за контакт.

Темиз посочва още, че психоемоционалното състояние на съпругата му не ѝ позволява в момента да участва в действията по разследването.

Задържаният бизнесмен заявява, че заради собственото си тежко нервно-психично състояние и наложената му мярка „задържане под стража“ няма възможност да участва в телевизионно интервю. Според него публичното разпространяване на данни от разследването може да попречи на ефективното му провеждане.

Червенкова: Имам документи, снимки и кореспонденция

Отговорът на Темиз не остана без реакция. В публикация в личния си профил в социалните мрежи Ваня Червенкова потвърди всичко, което е казала в „120 минути“.

Тя отново заявява, че е имала бизнес отношения с Еюп Темиз и че разполага с документи, писмена кореспонденция и снимки, които според нея доказват контактите ѝ с него, съпругата му Ния и хора от техния кръг.

Червенкова оспорва изложеното в писмото и настоява да получи възможност за право на отговор в медията. Тя реагира остро и на определението на Темиз за нейната „съмнителна репутация“. Бизнесдамата подчертава, че никога не е била осъждана и заявява, че може да го докаже с официални документи.

Дела и детектор на лъжата

Бизнесдамата обявява и конкретни юридически стъпки. По думите ѝ вече е сезирала адвокатите си за завеждане на дела за защита на името и достойнството ѝ.

Червенкова заявява още, че доброволно ще се подложи на професионално полиграфско изследване – детектор на лъжата, по всички въпроси, за които е говорила в телевизионното интервю.

Убийството, което разтърси България

Слави Бинев беше убит на 24 октомври 2026 г. в дома си в столичния квартал „Павлово“. Основен обвиняем за престъплението е Еюп Темиз, който е с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Ето писмото на Еюп Темиз и отговора на Ваня Червенкова:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ,

Преди всичко искам да изкажа своите съболезнования към семейството на г-н Бинев - неговата съпруга, деца и внуци.

Личността ми бе засегната (името ми бе споменато) в предаването “120 минути” на 8/11/2026 г., в което Вие интервюирахте лицето Ваня Димитрова Червенкова.

С настоящето писмо се възползвам от възможността, дадена ми от разпоредбата на чл. 18 от Закона за радио и телевизия и в законоустановения 7-дневен срок Ви предоставям и моля да разпространите настоящия писмен отговор.

В излъченото пред многочислената Ви телевизионна и радио аудитория, а впоследствие публикувано и на интернет страницата на БТВ МЕДИЯ ГРУП интервю с лицето Ваня Червенкова бяха изложени множество твърдения, които категорично не отговарят на обективната действителност.

1.Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова, че същата е била мой бивш съдружник. Обстоятелството, че никога не никога не съм имал общо дружество или съдружие под каквато и да е форма нито в България, нита в Турция с това лице с определено съмнителна репутация лесно може да бъде установено от съответните публични регистри.

2. Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова, че съм лежал в затвора в Турция. Аз съм с чисто съдебно минало, никога не съм бил осъждан и не съм излежавал каквато и да било присъда в Турция. За тези обстоятелства също има документи, които предоставям на Вашето внимание. Срещу мен не се водят наказателни дела.

3. Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова, че посоченият от нея като „Ведат“ г-н Юсуф Ведат Тугул, се познава с

нея лично, че са били заедно с нея многократно в Турция и че й е оказвал каквато и да е помощ. Познавайки добре г-н Тугул, смея да твърдя, че той държи на добрата хигиена в личните си и професионални контакти, което изключва поддържането на отношения с интервюираното лице.

4. Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова за придобиване на недвижими имоти на арх. Калин Тихолов от съпругата ми Ния Темиз с „генерално пълномощно“. Такова пълномощно не съществува, а още по - малко съпругата ми е придобивала негови имоти, като тези обстоятелства отново са лесно установими при справка в съответните публични регистри. В случая се касае за дружествен спор, който ще бъде разрешен от съда по съответния законов ред пред граждански съд. Тепърва ще стане известно за разпоредителни действия, извършени еднолично от г-н Тихолов по отношение активи на техни общи дружества с трети лица, по които юристите са предприели стъпки за сезиране на компетентните органи.

5. Не отговарят на истината твърденията и внушенията на Ваня Червенкова за бягство или укриване от страна на моята съпруга Ния Темиз. Семейството ми напусна страната единствено поради реалната опасност, която считам, че съществува за живота и здравето на мен и семейството ми, която беше налице още преди случилата се трагедия на 24/10/2026 г., като са уведоми компетентните прокурорски и дипломатически служби на република Турция и са посочени съответните координати за контакт. Психо-емоционалното състояние на съпругата ми Ния Темиз, която е жертва на престъпление от Особената част на НК, Глава V. раздел VI, не й позволява към момента да участва в действия по разследването.

Няма как да зная дали даването на гласност на данни от разследването ще доведе до реализиране на наказателна отговорност спрямо интервюираната, но за разгласяването пред Вашата многобройна аудитория на невярна информация, с която се злепоставят честта, достойнството или доброто име на мен и семейството ми, срещу лицето Ваня Червенкова ще бъдат предприети съответните законови действия.

Предвид търпяната от мен мярка за процесуална принуда „Задържане под стража“ и собственото ми тежко нервно-психично състояние, към момента няма как да участвам в телевизионно интервю. Дори и това да бе възможно, то съм на мнение, че изнасянето пред обществото на данни от разследването е от естество да попречи на провеждането на ефективно разследване по случая.

Очаквам редакционният екип да представи тази позиция в предаването и в свързаните с интервюто публикации на БТВ МЕДИЯ ГРУП със съпоставима видимост, като отрази дословно възражения ми. Зрителите трябва да чуят и другата гледна точка.

При всякакви въпроси, оставам на Ваше разположение.

Прилагам:

1.Свидетелство за съдимост от Република Турция - копие;

2.Свидетелство за съдимост от Република България - копие;

3.Удостоверение от Прокуратурата на Република България за липса на повдигнати обвинения и неприключени наказателни производства - копие;

град София, 13/11/2026 г.