Браян, който загина край Добрич, бил скромно и възпитано момче

Браян е младият водач на БМВ-то, който загина на място при тежката катастрофа по пътя Добрич–Балчик вечерта на 14 ноември. Той е завършил Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич. Работил е с баща си в строителството във Франция и с труд и лишения е спестил пари за първата си кола.

За момчето разказа строителният предприемач в Балчик и общински съветник в Добрич Иво Пенчев, пише Про Нюз Добрич.

Той и негови колеги са посетили мястото на трагедията, оставили са цветя и са почели паметта на тримата загинали.

„Браян идваше често на обекта да пита за работа. Помня го като скромно, възпитано и изключително съвестно момче“, сподели Пенчев.

В публикацията си той се връща към мисълта за бащата и сина, работили рамо до рамо във Франция, за надеждите им и радостта от първия собствен автомобил.

„Три живота угаснаха за една секунда. Три семейства, за които светът никога повече няма да бъде същият“, написа общинският съветник.

Пенчев поставя и въпроса за обществената реакция след подобни трагедии – съчувствието, което твърде бързо отстъпва пред ежедневието, когато загубата не засяга собственото ни семейство. Той подчертава, че не знае всички обстоятелства около катастрофата и не иска да съди загиналото момче.

Същевременно настоява за отговор кой носи отговорност за липсващата надлъжна маркировка по ремонтирания път.

„Не твърдя, че маркировката би предотвратила трагедията. Но безопасността на пътя не може да бъде въпрос на късмет“, заявява Пенчев.

При катастрофата между Безводица и Приморци загинаха трима младежи. По официалната информация, представена от „Пътна полиция“, водачът е на 18 години, а пътниците – на 14 и 20 години. Тези данни уточняват възрастта на Браян, посочена като 19 години в публикацията на Пенчев.

Водачът и 14-годишното момче са починали на място, а 20-годишният пътник – впоследствие в болницата. Причините за произшествието се разследват. Към момента няма окончателно заключение дали липсата на маркировка и видимостта са допринесли за катастрофата.

„Поклон пред паметта на трите момчета“, завършва Иво Пенчев, отправяйки съболезнования към семействата им.