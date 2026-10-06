Маратон София през погледа на изкуството

Маратон София отдавна е надраснал ролята на просто спортно състезание. Днес той е градско събитие с хиляди участници, международни атлети, доброволци, партньори и собствена атмосфера. Организаторите го разглеждат като цяла екосистема, в която спортът продължава да бъде основата, но около него се събират култура, градска идентичност и различни общности. Именно в този контекст GITO ART се включва с идея, която излиза извън стандартното партньорство и поставя изкуството в центъра на преживяването.

След създаването на GITO Racing и отбора от 50 души, който ще участва с подкрепата на Joma Bulgaria, Българската федерация по бокс и организаторите на маратона, естествено идва и художественото продължение на проекта. То е специалният арт плакат за Wizz Air Marathon Sofia, създаден от Станислав Влахов – Сани, млад автор от Националната художествена академия, който работи в областта на графиката.

Сани избира да избяга от познатите спортни клишета. В плаката няма стандартен бегач, стартов номер или буквален прочит на трасето. Вместо това в центъра стои Света София, превърната в символ на самия град. Върху лицето ѝ е нанесена картата на столицата, а улиците и кварталите се превръщат в част от образа. Така София не просто приема маратона, а самата тя се превръща в част от творбата.

Този подход има пряка връзка и с начина, по който организаторите на Маратон София виждат развитието на събитието. За тях градският маратон не трябва само да преминава по улиците, а да показва града и да оставя спомен за него. Именно затова стартът и финалът пред Националната художествена галерия и маршрутът покрай знакови места имат значение. Идеята е всеки чуждестранен участник да си тръгне не само с постигнат резултат, а и с ясна представа за София.

Плакатът ще бъде реализиран в четири различни цветови версии, всяка от които в лимитиран тираж от 100 броя и подписана лично от автора. Това го поставя по-близо до колекционерското произведение, отколкото до обикновения рекламен афиш. В дните преди маратона същата визуална линия ще се появи и в центъра на София чрез специални градски афиши. За GITO ART, която работи с ограничени серии и авторски произведения, това е естествен начин една творба да запази стойност и след края на конкретното събитие.

Присъствието на GITO ART на самия маратон ще има и физическо измерение. Платформата ще разполага със собствена шатра, където посетителите ще могат да се запознаят по-отблизо с проекта, да участват в различни активности и да получат специални подаръци. Подкрепа за отбора ще осигури и MOJO BITE, която ще предостави функционални барове за участниците в GITO Racing. Така присъствието на платформата няма да бъде сведено само до визуална комуникация, а ще бъде част от самото преживяване на място.

В проекта ще участват и децата от Priority Sport, които GITO кани да бъдат част от инициативата. За подготовката им отговарят Магдалена Христова – многократна шампионка на България и национална рекордьорка в скока на дължина, и старши треньорът Димитър Петров. За първите трима състезатели от Priority Sport, които финишират за GITO Racing, Валентин Николов и Joma Bulgaria ще осигурят по един пълен спортен екип. По този начин участието им не остава само символично, а получава реален спортен стимул и място в цялостната идея на проекта.

Организаторите на Маратон София приемат подобен тип присъствие положително именно защото то надхвърля стандартния модел на корпоративно участие. Според тях GITO Racing е интересен с това, че свързва изкуство, спорт, корпоративна култура и лична мотивация в една обща история. От екипа на GITO ART отправят и специална благодарност към г-н Анатоли Илиев като организатор на спортното събитие за съдействието и отношението, с които подкрепя реализирането на проекта.

Амбицията на Маратон София е постепенно да се утвърждава като разпознаваем европейски градски маратон. Тази цел не се измерва само с повече участници или по-силни спортни резултати, а и с начина, по който събитието изгражда собствен характер. Именно затова срещите между спорт, изкуство и градска култура имат значение – те правят маратона различим и създават история, която остава след финала.

За GITO ART участието е поредна стъпка извън обичайното пространство на изкуството. За Сани плакатът е начин София да бъде преведена на езика на графиката. А за маратона това е още една възможност градът да бъде разказан пред хората, които минават през него. Този път не само чрез дистанцията, а и чрез образ.