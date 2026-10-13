GITO Racing победи в Маратон София

Преди старта идеята звучеше сравнително просто – изкуството да напусне пространството, в което сме свикнали да го виждаме, и да бъде поставено там, където обикновено не го очакваме. Не в галерия, не върху бяла стена и не пред публика, дошла специално да разглежда картини. А на улицата, сред хиляди хора, спорт, шум, движение и състезание.

След Wizz Air Sofia Marathon 2026 вече има и отговор дали подобен експеримент работи. Над 12 000 участници от 70 държави се включиха в тазгодишното издание на най-голямото бегаческо събитие в София. Само на фона на този мащаб може да бъде разбрана и идеята зад

GITO Racing – около 50 души от различни сфери да застанат на старта под една обща идентичност. Професионални спортисти, боксьори, деца, хора от бизнеса, приятели на проекта и хора, които просто обичат да бягат. Различни професии, различни истории и различни причини да бъдат там, но в този ден всички се движеха в една посока.

Това беше и най-точното обяснение на самата инициатива. GITO Racing не беше замислен просто като отбор за едно състезание. Маратонът се превърна във възможност да бъде

проверено нещо много по-интересно – може ли изкуството да бъде част от ежедневието, без да губи своята стойност. Може ли един български автор и неговата работа да стигнат до хора, които вероятно не биха влезли в галерия през този уикенд, но ще видят неговия плакат в центъра на София, ще срещнат хората от отбора или ще запомнят визуалния образ около тях.

Резултатите дадоха и чисто спортно измерение на проекта. На 10 километра сред първите 100 попаднаха няколко представители на GITO Racing: Иво Балабанов спечели дистанцията за впечатляващите 30 мин. 13 сек. , Ясен Радев завърши 44-и, Рами Киуан – 57-и, Радослав Росенов като Gito Art на 64-о място, а младият Никола Тошев – 78-и. На 5 километра силно се представиха и младите участници Карина Николова – 14-а, Мария Комшева – 16-а, и Йоан Добрев – 41-и. Така проектът събра в едно професионални спортисти, боксьори и деца, които не просто носеха еднаква идентичност, а оставиха реално присъствие и в класирането.

Най-силният резултат за GITO Racing обаче дойде от Иво Балабанов. Българският лекоатлет спечели 10-километровата дистанция, оставяйки зад себе си мароканеца Абделгафур Ахизун и Стоян Владков. Победата има стойност сама по себе си, но в контекста на проекта тя се

превърна и в най-яркото доказателство, че около една нетрадиционна идея могат да бъдат събрани хора от най-високо спортно ниво. И все пак би било грешка равносметката да приключи с класирането. По-важното се случи около него. На едно място се срещнаха професионален спорт, млади състезатели, хора с различни професии, български автори и публика, която по принцип няма причина да ги срещне едновременно. Именно там се появи и най-смисленият извод от цялата инициатива – изкуството няма задължение да чака хората да дойдат при него.

То може само да отиде при тях. Понякога това означава изложба. Друг път фасада, предмет, спортно събитие или плакат в градска среда. В случая означаваше петдесет души, които носеха една идентичност през София и по собствен начин представяха български автори пред публика, дошла първоначално за нещо съвсем различно.

Това има значение и за по-младите участници. Когато деца виждат шампиони и професионални спортисти не само като хора, които печелят медали, а като част от обща инициатива, картината за успеха става малко по-широка. Спортът показва дисциплината. Изкуството дава въображението. А между двете има много повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед.

За GITO маратонът се превърна в първия голям тест на една посока, която тепърва ще се развива. Art in Motion няма да остане име на една кампания около Софийския маратон. Предстоят нови срещи между изкуството и пространства, в които то традиционно не присъства, нови автори, нови колаборации и опити да бъдат реализирани в България идеи, които досега не са правени по този начин. Какви точно ще бъдат те засега остава зад завесата. Но ако Маратон София показа нещо, то е, че една творба не губи стойността си, когато излезе от галерията. Понякога точно тогава започва да достига до повече хора.

Маратонът имаше финална линия. За Art in Motion тя по-скоро се оказа стартова.