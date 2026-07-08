Здраве

Ето какво се случва с мозъка ви, ако внезапно спрете да пиете кафе

Експерти съветват кафето да се намалява постепенно, особено при висока дневна консумация

Ето какво се случва с мозъка ви, ако внезапно спрете да пиете кафе
Снимка: Пекселс
08 юли 26 | 8:13
602
Иван Ангелов

Редовната консумация на кафе кара мозъка да се адаптира към постоянното наличие на кофеин, затова рязкото спиране често води до неприятни симптоми. Първите признаци обикновено се появяват между 12 и 24 часа след последната чаша - главоболие, умора, сънливост и затруднена концентрация. Най-тежкият период най-често е между 20-ия и 51-вия час, а оплакванията могат да продължат от два до девет дни. След адаптацията обаче много хора съобщават за по-добър сън, по-малко тревожност и край на усещането, че не могат да започнат деня без кофеин, пише Verywell Health.

Защо мозъкът реагира толкова остро

Кофеинът блокира действието на аденозина - вещество, което участва в усещането за сънливост и натрупване на умора. Когато човек пие кафе редовно, мозъкът привиква към този ефект и започва да работи при постоянно присъствие на стимуланта. При внезапно спиране балансът се променя и точно това кратко преструктуриране стои зад главоболието, отпадналостта и раздразнителността.

Периодът е неприятен, но в повечето случаи е временен. Освен главоболие и липса на енергия са възможни промени в настроението, проблеми с храносмилането, гадене, мускулни или ставни болки. Тежестта на симптомите зависи от това колко кофеин приема човек всеки ден и колко рязко го спира.

Кой минава по-трудно през отказването

По-силен дискомфорт може да има при хора, които приемат над 300 мг кофеин дневно, страдат от мигрена, живеят със силен стрес или имат нередовен сън. Рискът е по-висок и при тези, които освен кафе използват енергийни напитки или кофеинови добавки, защото общата дневна доза често се подценява.

Затова експертите не препоръчват внезапно спиране при хора със сериозен навик. По-разумният ход е постепенно намаляване - по-малка чаша, по-слабо кафе, замяна на част от напитките с безкофеинов вариант и повече вода през деня. Медицинският обзор в StatPearls също посочва, че намаляването на приема постепенно може да предотврати или поне да смекчи симптомите.

Какво може да се подобри след първите дни

След като най-трудният период премине, част от хората усещат по-стабилен сън и по-малко вътрешно напрежение. Причината е, че кофеинът вече не поддържа организма в изкуствено стимулирано състояние късно през деня. При чувствителни хора това може да намали раздразнителността и тревожността.

Това не означава, че кафето е враг за всички. За много хора умерената консумация не е проблем, но зависимостта от всяка следваща чаша е знак, че организмът вече не търси вкус, а доза. Най-важното е човек да не превръща отказването в шок за тялото, защото няколко по-бавни стъпки често спестяват дни главоболие и нервност. Ако симптомите се усилват, продължават необичайно дълго или са свързани със сериозно неразположение, лекарската консултация остава най-сигурният избор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Хранене
Още от Здраве
Коментирай