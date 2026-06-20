Наш гигант позлатява бедно село. Стотици нови работни места

Наш гигант в хранителната индустрия прави огромен нов скок. Изгражда една от най-големите производствени бази в Бургас. "Градус" прави мащабна инвестиция за увеличаване на производството в българската икономика.

"Градус" придоби голям птицевъден комплекс край Бургас и подготвя разширяване на производствения си капацитет с над 50%. Освен увеличаване на производството, проектът се очаква да има и осезаем икономически ефект.

По оценки на компанията реализацията на инвестиционната програма ще доведе до разкриването на десетки нови работни места пряко в производствените бази и над 150 нови работни места на групово ниво, необходими за обслужване на увеличения производствен обем.

Инвестицията е в един от по-изостаналите икономически региони в страната - близо до село Черни връх, община Камено. А мащабът впечатлява с размерите си. Комплексът включва над 300 декара земя, 143 сгради и повече от 60 производствени халета. По данни на компанията производствените площи надхвърлят 67 хил. кв. метра, а капацитетът позволява отглеждането на над 1,4 милиона бройлера в един производствен цикъл. При стандартна организация на производството това означава потенциал за над 8 милиона пилета годишно. За да се добие по-ясна представа за мащаба, това се равнява на приблизително 18 милиона килограма жива продукция годишно. От "Градус" посочват, че след реализиране на инвестиционната програма производственият капацитет на групата в сегмента "Пилешко месо" се очаква да нарасне с повече от 50%.

Инвестицията идва в момент, когато темите за цените на храните и развитието на българското производство са сред най-наболелите и всички корпоративни действия в тази посока са полезни както за акционерите, така и за бизнеса средата и крайните потребители у нас. След пандемията, войната в Украйна и сътресенията във веригите за доставки все повече държави поставят акцент върху собственото производство на храни и намаляването на зависимостта от външни пазари.

В последните пет години България увеличи вноса си с 30 на сто, което огледално отразява и ръста с 30 на сто на потреблението на домакинствата. Липсата на ефективно и качествено родно производство на храни е в основата на високите крайни цени за потребителите у нас. Появата на силни представители на българския капитал в сегмента нa пилeшĸoтo мeco е много позитивна новина за икономиката и потребителите в България.

Паралелно с проекта край Бургас компанията изгражда и нов център за отглеждане на бройлери в Стара Загора. Комбинацията между двата проекта представлява най-мащабното разширяване на производствените мощности на "Градус" през последните години. С новата инвестиция "Градус" изпраща ясен сигнал, че продължава да залага на растеж, повече производство в България и дългосрочно развитие на един от най-важните сектори за хранителната индустрия.

"Градус" е сред водещите европейски производители на разплодни яйца и еднодневни пилета и през последното десетилетие инвестира последователно в модернизация, автоматизация и разширяване на производствения си капацитет. Заявката за европейско лидерство на българска компания в сегмент "пилешко месо" е положителна новина както за инвестиционния имидж на България, така и за продоволствената обезпеченост на гражданите й.

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