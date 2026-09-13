Десетки милиони потичат към наш дунавски град с Бюджет 2027
Правителството подготвя финансови инструменти за индустриални зони, инфраструктура и инвестиции в регионите
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Правителството подготвя финансови инструменти за индустриални зони, инфраструктура и инвестиции в регионите
Вдига невиждан завод близо до морето, една от най-големите производствени бази
Проектът по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 ще преобрази междублоковите пространства, инфраструктурата и средата за живот в един от най-дин...
150 милиона евро са предвидени по Програма "Развитие на регионите"
На срещата присъства и народният представител на област Кюстендил в ПГ на ДПС-Ново начало Николай Златарски
Перник. „Следващите правителства трябва да продължат политиката за намаляване на различията между регионите и да заделят средства за инвестиции в реги...
Пловдив. Вторият по големина град в страната няма да получи нито лев от държавни фонд "Развитие", стана ясно след окончателното разпределение на средс...