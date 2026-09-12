Наш гигант позлатява бедно село. Стотици нови работни места
Вдига невиждан завод близо до морето, една от най-големите производствени бази
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Вдига невиждан завод близо до морето, една от най-големите производствени бази
Съветът на директорите на „Градус“ АД одобри реализирането на мащабен инвестиционен проект
Еко какви ще са температурите
Това показват данните на НИХМ
Във фирмата се въвежда Консултативен съвет (Advisory Board)
Проверките на Комисията за финансов надзор и НАП не са открили нарушения във фирмата
Иван Ангелов завежда дело
Фирмата отрече новите обвинения
Сезираме всички институции за неверните твърдения, обяви компанията
Компанията е запазила позиците си в Европа
Благородната акция е по инициатива на две български фирми - „Градус” и „Интръст”
Дивидентът ще бъде гласуван на Общо събрание на акционерите на 25 октомври
Компанията е инвестирала над 18 млн. лева за по-малко от година в основните си бизнес линии
17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април. Н...
В офиса температурите през зимата да са между 16 и 23 градуса, а през лятото - между 18 и 25 градуса. Това предвижда наредба за микроклимата на работн...