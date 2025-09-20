Лудо време: сутринта с яке, на обяд с бански

Неделният ден ще започне с ниски температури.

Направо ще си е студено. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°.

Презд деня ще бъде слънчево, но преди обяд над Източна България ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца.

В планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала.

