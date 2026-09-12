Трагедия на Околовръстния път
Загина млада жена, друг е пострадал
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Загина млада жена, друг е пострадал
Температурите са с до 16 градуса под нормата, а Черни връх, Рила и Пирин побеляват насред лятото
Вдига невиждан завод близо до морето, една от най-големите производствени бази
Не е атентат, а явно пианска изцепка
На кадрите си личи, че снежната покривка се е задържала
Шофьор помел колчетата, отказал проба за алкохол
Свидетел полицай получи амнезия в залата, припомнят му собствените показания
Задръстванията в района вече не са само в пиковите часове
Пожарът е под Черни връх в Рила
Тази година Българския туристически съюз получи официален лиценз за Национална организация
Има ли доказателства, които да издържат пред съда?
Свидетел бил с мотор и видял как Семерджиев минава няколко пъти на червено
Прокуратурата повдига пет обвинения срещу Семерджиев, най-тежкото от които е за причиняване на смърт по непредпазливост
Съдебният състав прие, че има достатъчно убедителни доказателства, че Семерджиев е автор на петте престъпления, за които е обвинен
Делото е от началото на миналата година в Административен съд София-град
Говори председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев
"Черни връх" е предпочитано трасе за нощни гонки
Твърдеше се, че вторият човек в колата на Семерджиев избягал от местопроизшествието
Единият от шофьорите е откаран с линейка
Някои от доказателствата могат да бъдат поставени под съмнение и това ще влияе за присъдата, каза топ юристът