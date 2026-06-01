Абровски готви пазарен натиск в защита на българското мляко

Земеделското министерство подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите, като основният акцент ще бъде върху търсенето на българско мляко. Това заяви ресорният министър Пламен Абровски в Стара Загора, където откри изложението „БАТА АГРО 2026“.

Той обяви, че иска промяна в Наредбата за млечните продукти, така че да се посочва какъв процент българско мляко има в тях. Според министъра това ще даде повече яснота за потребителите и ще стимулира мандрите да изкупуват българска суровина.

Българското мляко трябва да се вижда

Абровски подчерта, че предвидените мерки са пазарни, а не директно финансови. По думите му целта е да се създаде по-силен стимул за използване на българско мляко в млечните продукти. „Това, което искам, е да променим Наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процентът българско мляко“, заяви министърът.

Според него подобна промяна ще даде гаранция за произхода на суровината и ще повиши търсенето на българско мляко. Абровски посочи, че основната задача е мандрите да бъдат насърчени да купуват българска суровина, а потребителите - да търсят продукти, произведени от качествено българско мляко.

Министърът допълни, че цената на европейско ниво вече е започнала да се покачва. По думите му е възможно до края на седмицата кризата на пазара на мляко да не бъде толкова сериозна.

Пари се търсят, но бюджетът е в тежко състояние

Абровски съобщи, че е дал разпореждане да се търси възможност за финансиране на сектора. В същото време той призна, че държавата се намира в много лошо финансово състояние. „Както знаете, премиерът каза, че Европейската комисия възнамерява да открие процедура по свръхдефицит“, отбеляза министърът.

Така подкрепата за животновъдите засега се насочва основно към пазарни инструменти, които да повлияят върху търсенето и върху поведението на преработвателите. Според заявеното от Абровски държавата ще търси варианти за помощ, но финансовите ограничения остават сериозен фактор.

Маслодайната роза може да получи европейска защита

Министърът засегна и сектора на розопроизводството. Той обяви идея през следващия програмен период маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти по начин, подобен на памука.

„Не знам защо от 2007 година досега никой не го е защитил, факт е, че тя се отглежда само в България от целия Европейски съюз, но аз мисля, че можем спокойно да направим паралел - както памукът има отделен бюджет и отделни хектари, които са защитени, така това може да се направи за маслодайната роза“, обясни Абровски.

Той заяви, че Министерството на земеделието и храните ще направи всичко възможно това да се случи, макар и „три програмни периода по-късно“. Подобна стъпка би дала на сектора по-ясна европейска рамка и възможност за по-специална защита в бъдещите политики.

Очакват се данни за цените в малката кошница

На въпрос за цените на продуктите в малката потребителска кошница Абровски заяви, че информация ще бъде оповестена в края на седмицата. Темата остава чувствителна заради натиска върху домакинствата и постоянния обществен интерес към основните храни.

Министърът коментира и случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. Той призова местната администрация да спази законодателството и заяви, че Община Варна трябва да влезе в своята роля и да премахне незаконните постройки, за да започне възстановяване на природата.

