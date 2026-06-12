Голяма чест за винопроизводителите ни, повишиха занаята им
Виното е неразделна част от историята на България, част от българската култура
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Виното е неразделна част от историята на България, част от българската култура
Светът познава българските вина и страната ни трябва да надгражда качеството, традициите и новаторството във винопроизводството ни. Вярвам, че българ...