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Роми се топлят с бадеми

Роми се топлят с бадеми

Сливен. Роми унищожиха над 20 декара бадемова гора, за да се топлят. Всички дървета са отрязани с моторни резачки. "Не съм сигурен дали собствениците...

11 януари | 10:47
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