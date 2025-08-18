Посочиха най-здравословната ядка

Стана ясно коя е най-здравословната ядка.

Систематичен преглед потвърди ползите от определен вид ядка за управление на оксидативния стрес. Тази ядка помага за защитата на клетъчната ДНК и намаляване на увреждането на клетките.

Клетъчното окисление се нарича оксидативен стрес. Казано по-просто, това е когато тялото има твърде много агресивни кислородсъдържащи молекули (свободни радикали) и недостатъчно защитни антиоксиданти.

Окисляването е естествен и нормален процес, но ако протича твърде агресивно или твърде дълго, ДНК-то на здравите клетки се уврежда, причинявайки заболяване.

Това се улеснява от липсата на сън, небалансираното хранене, тютюнопушенето и алкохола. Затова отказването от лоши навици и включването на храни с антиоксиданти в диетата се считат за най-добрата защита срещу оксидативен стрес.

Бадемите се считат за един от тези продукти.

Учените са говорили за техните полезни свойства и преди. Предишни изследвания обаче са били ограничени до малка извадка или са давали противоречиви резултати.

Работата на изследователи от Техеранския университет по медицински науки, публикувана в списанието Scientific Reports, запълва тези празнини. Изследователите анализирали осем рандомизирани контролирани проучвания, в които заедно участвали повече от 400 души от различни групи, включително пушачи и хора с хронични заболявания.

Оказа се, че бадемите намаляват нивата на два основни биомаркера на окислителния процес:

8-OHdG - Когато свободните радикали атакуват ДНК молекулите, гуанинът (една от „буквите“ на ДНК) се уврежда и се превръща в 8-OHdG. Колкото повече от него има, толкова по-голям е оксидативният стрес.

MDA (малонов диалдехид) - образува се в резултат на окисляването на мазнините в клетките.

Също така, на фона на консумацията на ядки, активността на ензима SOD, който се бори с оксидативния стрес, се увеличава. В същото време антиоксидантният ефект зависел от количеството бадеми. Видим резултат се наблюдавал при тези, които са изяли 60 грама или повече - това са около две шепи.

Обработката също е имала значение. Суровите, необелени ядки съдържат повече антиоксиданти. След печене ползите са значително намалени.

Важно е да се вземе предвид и калорийното съдържание: 100 грама бадеми съдържат 570 ккал. Ако изядете препоръчителните 60 грама, ще получите 350 ккал - това съответства на калорийното съдържание на обилна закуска.

Авторите смятат, че бадемите имат потенциал да се превърнат във функционална храна, но са необходими повече изследвания, за да се разработят препоръки за оптимална дозировка и форма на консумация, пише zdrave.to.

